https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094370.html
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками
Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:14:00+03:00
2025-02-28T05:14:00+03:00
2025-02-28T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5420c8488d8bb0a3098286e06ef0b3.jpg
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый", освобождавший этот населённый пункт. Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду. "У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни "птичкой" (дрон - ред.) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать", - сказал "Добрый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в освобождённом населённом пункте украинские боевики оставили много вооружения – дроны типа "Баба Яга" и другие, одноразовые гранатомёты, автоматы, а также тела убитых бойцов.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_f69ec558a2101c06879c396ab7cee8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками
Командир Добрый: перед Погребками ВСУ вырыли норы, недоступные для беспилотников