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ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:14 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094370.html
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками
Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:14:00+03:00
2025-02-28T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый", освобождавший этот населённый пункт. Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду. "У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни "птичкой" (дрон - ред.) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать", - сказал "Добрый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в освобождённом населённом пункте украинские боевики оставили много вооружения – дроны типа "Баба Яга" и другие, одноразовые гранатомёты, автоматы, а также тела убитых бойцов.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками

Командир Добрый: перед Погребками ВСУ вырыли норы, недоступные для беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в Курской области
Российский военнослужащий в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый", освобождавший этот населённый пункт.
Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду.
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"У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни "птичкой" (дрон - ред.) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать", - сказал "Добрый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что в освобождённом населённом пункте украинские боевики оставили много вооружения – дроны типа "Баба Яга" и другие, одноразовые гранатомёты, автоматы, а также тела убитых бойцов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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