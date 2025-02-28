https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094370.html

ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками

ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками

Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:14:00+03:00

2025-02-28T05:14:00+03:00

2025-02-28T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Украинские боевики вырыли на подступах к селу Погребки в Курской области норы, практически недоступные для беспилотников, рассказал командир штурмовой роты с позывным "Добрый", освобождавший этот населённый пункт. Об освобождении Погребков, а также Орловки в Курской области Минобороны РФ сообщило в среду. "У них были на бугре нарыты норы, которые ни FPV, ни "птичкой" (дрон - ред.) особо не достать. Это был самый сложный участок. А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать", - сказал "Добрый" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что в освобождённом населённом пункте украинские боевики оставили много вооружения – дроны типа "Баба Яга" и другие, одноразовые гранатомёты, автоматы, а также тела убитых бойцов.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность