https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094227.html

Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.02.2025

Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:11:00+03:00

2025-02-28T05:11:00+03:00

2025-02-28T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику противника на красноармейском направлении зоны специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Оборонное ведомство предоставило и кадры боевой работы батально "Атлант". На них видны многочисленные удары по укреплениям ВСУ, пехоте и технике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность