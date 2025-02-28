https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094227.html
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:11:00+03:00
2025-02-28T05:11:00+03:00
2025-02-28T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику противника на красноармейском направлении зоны специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Оборонное ведомство предоставило и кадры боевой работы батально "Атлант". На них видны многочисленные удары по укреплениям ВСУ, пехоте и технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Расчеты БПЛА батальона Атлант уничтожили живую силу и технику ВСУ в ДНР