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Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
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05:11 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002094227.html
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 28.02.2025
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении
Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:11:00+03:00
2025-02-28T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику противника на красноармейском направлении зоны специальной военной операции", - сообщили в Минобороны. Оборонное ведомство предоставило и кадры боевой работы батально "Атлант". На них видны многочисленные удары по укреплениям ВСУ, пехоте и технике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские дроны уничтожили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Расчеты БПЛА батальона Атлант уничтожили живую силу и технику ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 фев - РИА Новости. Расчеты БПЛА батальона "Атлант" российской группировки "Центр" уничтожили живую силу и технику ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и технику противника на красноармейском направлении зоны специальной военной операции", - сообщили в Минобороны.
Оборонное ведомство предоставило и кадры боевой работы батально "Атлант". На них видны многочисленные удары по укреплениям ВСУ, пехоте и технике.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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