https://ria.ru/20250228/sochi-2002151247.html
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось - РИА Новости, 28.02.2025
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось
Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в сочинском садовом товариществе "Авиатор", стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:06:00+03:00
2025-02-28T11:06:00+03:00
2025-02-28T11:06:00+03:00
происшествия
жилье
россия
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:193:3180:1982_1920x0_80_0_0_be3b841c6bfc7863dfe25e8dca911167.jpg
СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в сочинском садовом товариществе "Авиатор", стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в садовом товариществе Адлерского района "Авиатор", по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что мальчика прооперировали, он находился в тяжелом состоянии, прогнозы докторов были неблагоприятными. "Стабилизовалось, но состояние тяжелое", - сказала собеседница агентства. В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что хозяин собак после ЧП был вызван на допрос, ему предъявлено обвинение ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По данным следствия, мужчина признал свою вину, сообщив, что не кормил своих собак "некоторое время". Источник в правоохранительных органах РИА Новости рассказывал, что хозяину собак вручили подписку о невыезде и ненадлежащем поведении. Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
https://ria.ru/20250227/sobaka-2001999748.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69d37abafc65d00748e1e96e6ecbef0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Жилье, Россия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось
Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в Сочи, стабилизировалось