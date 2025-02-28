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Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось - РИА Новости, 28.02.2025
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11:06 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sochi-2002151247.html
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось - РИА Новости, 28.02.2025
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось
Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в сочинском садовом товариществе "Авиатор", стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:06:00+03:00
2025-02-28T11:06:00+03:00
происшествия
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краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в сочинском садовом товариществе "Авиатор", стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в садовом товариществе Адлерского района "Авиатор", по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что мальчика прооперировали, он находился в тяжелом состоянии, прогнозы докторов были неблагоприятными. "Стабилизовалось, но состояние тяжелое", - сказала собеседница агентства. В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что хозяин собак после ЧП был вызван на допрос, ему предъявлено обвинение ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По данным следствия, мужчина признал свою вину, сообщив, что не кормил своих собак "некоторое время". Источник в правоохранительных органах РИА Новости рассказывал, что хозяину собак вручили подписку о невыезде и ненадлежащем поведении. Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
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краснодарский край
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происшествия, жилье, россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Жилье, Россия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Состояние ребенка, покусанного хаски в Сочи, стабилизировалось

Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в Сочи, стабилизировалось

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Состояние мальчика, покусанного соседскими собаками в сочинском садовом товариществе "Авиатор", стабилизировалось, но остается тяжелым, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду в садовом товариществе Адлерского района "Авиатор", по предварительной информации, на 9-летнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что мальчика прооперировали, он находился в тяжелом состоянии, прогнозы докторов были неблагоприятными.
"Стабилизовалось, но состояние тяжелое", - сказала собеседница агентства.
В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что хозяин собак после ЧП был вызван на допрос, ему предъявлено обвинение ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По данным следствия, мужчина признал свою вину, сообщив, что не кормил своих собак "некоторое время". Источник в правоохранительных органах РИА Новости рассказывал, что хозяину собак вручили подписку о невыезде и ненадлежащем поведении. Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Владелец хаски, покусавших ребенка в Сочи, содержал стаи собак
27 февраля, 16:59
 
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