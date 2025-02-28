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Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве

Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве

Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2025

2025-02-28T17:05:00+03:00

2025-02-28T17:05:00+03:00

2025-03-03T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. Он соединит Большую Филёвскую улицу с Шелепихинской набережной, на долгие годы повысив надёжность газоснабжения центральной и западной частей города", - написал Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что основная часть газопровода пройдёт под дном реки, на глубине больше 10 метров. Специалисты "Мосгаза" строят его методом микротоннелирования — без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию. Стальная труба высокого давления укладывается в специальный футляр - это защищает её от внешнего воздействия. Используются отечественные материалы со сроком службы больше 40 лет. "С 2018-го мы также ведём программу реконструкции газопроводов-дюкеров, построенных с 1939 по 1965 год. На сегодняшний день реконструировали 10 из них. Продолжаем работы на Кропоткинском и Щукинском", - добавил Собянин.

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москва, сергей собянин