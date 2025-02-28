Рейтинг@Mail.ru
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:05 28.02.2025 (обновлено: 17:13 03.03.2025)
https://ria.ru/20250228/sobyanin-2002808132.html
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве
Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.03.2025
2025-02-28T17:05:00+03:00
2025-03-03T17:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:81:2287:1367_1920x0_80_0_0_559c0a3ec95ced3270e0900736c253b4.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. Он соединит Большую Филёвскую улицу с Шелепихинской набережной, на долгие годы повысив надёжность газоснабжения центральной и западной частей города", - написал Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что основная часть газопровода пройдёт под дном реки, на глубине больше 10 метров. Специалисты "Мосгаза" строят его методом микротоннелирования — без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию. Стальная труба высокого давления укладывается в специальный футляр - это защищает её от внешнего воздействия. Используются отечественные материалы со сроком службы больше 40 лет. "С 2018-го мы также ведём программу реконструкции газопроводов-дюкеров, построенных с 1939 по 1965 год. На сегодняшний день реконструировали 10 из них. Продолжаем работы на Кропоткинском и Щукинском", - добавил Собянин.
https://realty.ria.ru/20250228/rosseti-2002189911.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40858/87/408588779_0:0:2103:1577_1920x0_80_0_0_b3f6bd40b1fd0227463b74869e755b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось в Москве

Собянин: в Москве началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Началось строительство Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. Он соединит Большую Филёвскую улицу с Шелепихинской набережной, на долгие годы повысив надёжность газоснабжения центральной и западной частей города", - написал Собянин в Telegram-канале.
Он отметил, что основная часть газопровода пройдёт под дном реки, на глубине больше 10 метров. Специалисты "Мосгаза" строят его методом микротоннелирования — без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию. Стальная труба высокого давления укладывается в специальный футляр - это защищает её от внешнего воздействия. Используются отечественные материалы со сроком службы больше 40 лет.
"С 2018-го мы также ведём программу реконструкции газопроводов-дюкеров, построенных с 1939 по 1965 год. На сегодняшний день реконструировали 10 из них. Продолжаем работы на Кропоткинском и Щукинском", - добавил Собянин.
Сотрудники компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Россети" увеличили электромощности отелю в Таганском районе Москвы
28 февраля, 13:05
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала