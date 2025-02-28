https://ria.ru/20250228/sobaki-2002334135.html

В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак

В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак - РИА Новости, 28.02.2025

В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак

Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:55:00+03:00

2025-02-28T19:55:00+03:00

2025-02-28T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, документ доступен в думской электронной базе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак. По его словам, "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать". Он отмечал, что Совет Думы может обсудить данный законопроект уже 3 марта. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.

https://ria.ru/20250228/delo-2002246844.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф