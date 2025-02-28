Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 28.02.2025 (обновлено: 19:56 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/sobaki-2002334135.html
В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак
В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак - РИА Новости, 28.02.2025
В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак
Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:55:00+03:00
2025-02-28T19:56:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, документ доступен в думской электронной базе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак. По его словам, "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать". Он отмечал, что Совет Думы может обсудить данный законопроект уже 3 марта. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.
https://ria.ru/20250228/delo-2002246844.html
https://ria.ru/20250227/sobaki-2001906792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о защите от угроз от бездомных собак

В Госдуму внесли проект о защите жизни от угроз, исходящих от бездомных животных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Межфракционная группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных, документ доступен в думской электронной базе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак. По его словам, "человек, ребенок - высшая ценность, не надо об этом забывать". Он отмечал, что Совет Думы может обсудить данный законопроект уже 3 марта.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Ростовской области возбудили дело после нападения собак на людей
Вчера, 16:09
«
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан в целях усиления защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом предлагается дополнить нормы положением о полномочии законодательных органов субъекта РФ самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и иных решений, соотносимых с гарантиями безопасности для граждан.
Мужчина выгуливает собак - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
27 февраля, 12:01
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала