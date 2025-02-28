В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы
Фадеев призвал обязать хозяев собак проходить кинологические курсы с питомцами
Кинологи с собаками. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей предлагает обязать их владельцев вместе с питомцами проходить кинологические курсы на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации или иных аккредитованных организаций, сообщили в Совете.
В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором изложил предложения Совета по предотвращению случаев нападений собак на людей. Правозащитники предлагают создать в России единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться.
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"Для владельцев собак крупных пород установить возрастной ценз и требование о прохождении владельцами и питомцами кинологических курсов на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации либо иных аккредитованных организаций. Данные о прохождении курсов вносить в реестр, а лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки", - говорится в письме главы СПЧ Володину.
Кроме того, предлагается вместе с регистрацией обязательно чипировать собак, а для уязвимых категорий граждан предусмотреть льготы по оплате чипирования. В Совете предложили ввести на федеральном уровне ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации, а также сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак.
"Просим Вас поручить профильному Комитету Государственной Думы проработать изложенные предложения и подключить представителей Совета к дальнейшей работе по этому направлению", - отметил Фадеев в письме.
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