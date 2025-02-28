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В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы - РИА Новости, 28.02.2025
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16:26 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sobaki-2002251822.html
В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы
В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы - РИА Новости, 28.02.2025
В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:26:00+03:00
2025-02-28T16:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей предлагает обязать их владельцев вместе с питомцами проходить кинологические курсы на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации или иных аккредитованных организаций, сообщили в Совете. В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором изложил предложения Совета по предотвращению случаев нападений собак на людей. Правозащитники предлагают создать в России единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. "Для владельцев собак крупных пород установить возрастной ценз и требование о прохождении владельцами и питомцами кинологических курсов на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации либо иных аккредитованных организаций. Данные о прохождении курсов вносить в реестр, а лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки", - говорится в письме главы СПЧ Володину. Кроме того, предлагается вместе с регистрацией обязательно чипировать собак, а для уязвимых категорий граждан предусмотреть льготы по оплате чипирования. В Совете предложили ввести на федеральном уровне ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации, а также сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак. "Просим Вас поручить профильному Комитету Государственной Думы проработать изложенные предложения и подключить представителей Совета к дальнейшей работе по этому направлению", - отметил Фадеев в письме.
https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html
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общество, россия, валерий фадеев, вячеслав володин, досааф, госдума рф
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Вячеслав Володин, ДОСААФ, Госдума РФ
В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы

Фадеев призвал обязать хозяев собак проходить кинологические курсы с питомцами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКинологи с собаками
Кинологи с собаками - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кинологи с собаками. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей предлагает обязать их владельцев вместе с питомцами проходить кинологические курсы на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации или иных аккредитованных организаций, сообщили в Совете.
В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором изложил предложения Совета по предотвращению случаев нападений собак на людей. Правозащитники предлагают создать в России единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться.
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"Для владельцев собак крупных пород установить возрастной ценз и требование о прохождении владельцами и питомцами кинологических курсов на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации либо иных аккредитованных организаций. Данные о прохождении курсов вносить в реестр, а лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки", - говорится в письме главы СПЧ Володину.
Кроме того, предлагается вместе с регистрацией обязательно чипировать собак, а для уязвимых категорий граждан предусмотреть льготы по оплате чипирования. В Совете предложили ввести на федеральном уровне ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации, а также сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак.
"Просим Вас поручить профильному Комитету Государственной Думы проработать изложенные предложения и подключить представителей Совета к дальнейшей работе по этому направлению", - отметил Фадеев в письме.
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевВячеслав ВолодинДОСААФГосдума РФ
 
 
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