https://ria.ru/20250228/sobaki-2002251822.html

В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы

В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы - РИА Новости, 28.02.2025

В СПЧ предложили обязать владельцев собак проходить кинологические курсы

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:26:00+03:00

2025-02-28T16:26:00+03:00

2025-02-28T16:26:00+03:00

общество

россия

валерий фадеев

вячеслав володин

досааф

госдума рф

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев для предотвращения случаев нападения собак на людей предлагает обязать их владельцев вместе с питомцами проходить кинологические курсы на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации или иных аккредитованных организаций, сообщили в Совете. В Telegram-канале СПЧ сообщили, что Фадеев направил письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором изложил предложения Совета по предотвращению случаев нападений собак на людей. Правозащитники предлагают создать в России единый реестр домашних собак и обязать владельцев всех собак в нем регистрироваться. "Для владельцев собак крупных пород установить возрастной ценз и требование о прохождении владельцами и питомцами кинологических курсов на базе ДОСААФ, Российской кинологической федерации либо иных аккредитованных организаций. Данные о прохождении курсов вносить в реестр, а лицо, не прошедшее такие курсы, должно быть лишено права приобретения собаки", - говорится в письме главы СПЧ Володину. Кроме того, предлагается вместе с регистрацией обязательно чипировать собак, а для уязвимых категорий граждан предусмотреть льготы по оплате чипирования. В Совете предложили ввести на федеральном уровне ответственность физических и юридических лиц за содержание собак без регистрации, а также сформировать механизм "черных списков" недобросовестных заводчиков собак. "Просим Вас поручить профильному Комитету Государственной Думы проработать изложенные предложения и подключить представителей Совета к дальнейшей работе по этому направлению", - отметил Фадеев в письме.

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

https://ria.ru/20250226/sobaki-2001771435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фадеев, вячеслав володин, досааф, госдума рф