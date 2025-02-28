Владелец собак, покалечивших ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде
Владельцу покусавших мальчика в СНТ в Сочи хаски вручили подписку о невыезде
© СУ СКР по Краснодарскому краю/TelegramКадр видео допроса хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи
Кадр видео допроса хозяина собак, которые напали на девятилетнего мальчика в одном из садовых товариществ в Сочи
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СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Владелец хаски, собаки которого покалечили мальчика в Сочи, получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что хозяин собак после ЧП с ребенком в сочинском садовом товариществе был вызван на допрос, ему предъявлено обвинение по статье ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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"Избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, там мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.
Владелец хаски, по данным следствия, признал свою вину, сообщив, что не кормил своих собак "некоторое время". Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.
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