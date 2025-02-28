https://ria.ru/20250228/sobaki-2002115231.html

Владелец собак, покалечивших ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде

Владелец собак, покалечивших ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде - РИА Новости, 28.02.2025

Владелец собак, покалечивших ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде

Владелец хаски, собаки которого покалечили мальчика в Сочи, получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:21:00+03:00

2025-02-28T09:21:00+03:00

2025-02-28T09:21:00+03:00

происшествия

россия

сочи

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СОЧИ, 28 фев – РИА Новости. Владелец хаски, собаки которого покалечили мальчика в Сочи, получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что хозяин собак после ЧП с ребенком в сочинском садовом товариществе был вызван на допрос, ему предъявлено обвинение по статье ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). "Избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, там мальчика прооперировали, его состояние тяжелое. Владелец хаски, по данным следствия, признал свою вину, сообщив, что не кормил своих собак "некоторое время". Как рассказал РИА Новости родственник семьи пострадавшего, напавших собак усыпили.

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001929087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сочи, краснодарский край