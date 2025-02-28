https://ria.ru/20250228/sobaka-2002159157.html

Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию

Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию - РИА Новости, 28.02.2025

Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию

Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:37:00+03:00

2025-02-28T11:37:00+03:00

2025-02-28T11:37:00+03:00

происшествия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 16 сентября 2024 года на улице Некрасова в Кирове. Собака во время бесконтрольного выгула напала на 12-летнего мальчика и покусала его за ногу. "Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу подростка взыскана денежная компенсация в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ответчик также должен будет компенсировать материальный ущерб за повреждение одежды мальчика в сумме чуть более 1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров