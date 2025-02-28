https://ria.ru/20250228/sobaka-2002159157.html
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию - РИА Новости, 28.02.2025
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:37:00+03:00
2025-02-28T11:37:00+03:00
2025-02-28T11:37:00+03:00
происшествия
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 16 сентября 2024 года на улице Некрасова в Кирове. Собака во время бесконтрольного выгула напала на 12-летнего мальчика и покусала его за ногу. "Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу подростка взыскана денежная компенсация в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ответчик также должен будет компенсировать материальный ущерб за повреждение одежды мальчика в сумме чуть более 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250228/zakon-2002010654.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию
В Кирове хозяин покусавшей 12-летнего мальчика овчарки выплатит 200 тысяч рублей