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Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию - РИА Новости, 28.02.2025
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11:37 28.02.2025
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Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию - РИА Новости, 28.02.2025
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию
Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:37:00+03:00
2025-02-28T11:37:00+03:00
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на решение суда. Инцидент произошел 16 сентября 2024 года на улице Некрасова в Кирове. Собака во время бесконтрольного выгула напала на 12-летнего мальчика и покусала его за ногу. "Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу подростка взыскана денежная компенсация в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ответчик также должен будет компенсировать материальный ущерб за повреждение одежды мальчика в сумме чуть более 1 тысячи рублей.
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
Владелец собаки, покусавшей ребенка в Кирове, выплатит компенсацию

В Кирове хозяин покусавшей 12-летнего мальчика овчарки выплатит 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Владелец овчарки, покусавшей в Кирове 12-летнего мальчика, выплатит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура города со ссылкой на решение суда.
Инцидент произошел 16 сентября 2024 года на улице Некрасова в Кирове. Собака во время бесконтрольного выгула напала на 12-летнего мальчика и покусала его за ногу.
«
"Действуя в интересах несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с исковым заявлением с требованием о взыскании с собственника домашнего животного компенсации причиненного морального вреда. По результатам рассмотрения иска с собственника животного в пользу подростка взыскана денежная компенсация в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ответчик также должен будет компенсировать материальный ущерб за повреждение одежды мальчика в сумме чуть более 1 тысячи рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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