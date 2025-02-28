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Подмосковные коммунальщики вывезли за зиму 600 тысяч кубометров снега
Подмосковные коммунальщики вывезли за зиму 600 тысяч кубометров снега - РИА Новости, 28.02.2025
Подмосковные коммунальщики вывезли за зиму 600 тысяч кубометров снега
Дорожные службы Подмосковья вывезли 600 тысяч кубометров снега за зиму, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:35:00+03:00
2025-02-28T16:35:00+03:00
2025-02-28T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья вывезли 600 тысяч кубометров снега за зиму, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. За три месяца зимы рабочие провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог. Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, 100 тысяч кубометров снега вывезли с региональных дорог. "Сейчас в условиях переменчивой погоды дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать и проводить необходимые работы для обеспечения безопасного проезда", – приводит пресс-служба слова министра. В министерстве отметили, что частые переходы температуры через ноль способствовали образованию наледи на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках на остановках. Для их обработки было подготовлено около 1,6 миллиона тонн противогололедных материалов. Для обеспечения безопасного проезда по дорогам было задействовано около 2,4 тысячи дорожных рабочих и более 2,6 тысячи единиц спецтехники. В марте при наступлении постоянной плюсовой температуры планируется переход на летнее содержание дорог.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ
Подмосковные коммунальщики вывезли за зиму 600 тысяч кубометров снега
Коммунальщики вывезли с подмосковных дорог 600 тыс кубометров снега за зиму
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья вывезли 600 тысяч кубометров снега за зиму, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За три месяца зимы рабочие провели около 60 циклов противогололедной обработки дорог. Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, 100 тысяч кубометров снега вывезли с региональных дорог.
"Сейчас в условиях переменчивой погоды дорожные службы продолжают круглосуточный мониторинг, чтобы оперативно реагировать и проводить необходимые работы для обеспечения безопасного проезда", – приводит пресс-служба слова министра.
В министерстве отметили, что частые переходы температуры через ноль способствовали образованию наледи на проезжей части, тротуарах и посадочных площадках на остановках. Для их обработки было подготовлено около 1,6 миллиона тонн противогололедных материалов.
Для обеспечения безопасного проезда по дорогам было задействовано около 2,4 тысячи дорожных рабочих и более 2,6 тысячи единиц спецтехники. В марте при наступлении постоянной плюсовой температуры планируется переход на летнее содержание дорог.