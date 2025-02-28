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Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.02.2025
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22:35 28.02.2025 (обновлено: 22:53 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/slutskiy-2002367281.html
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
Россия много раз повторяла, что Владимир Зеленский не готов к миру, теперь это понял и президент США Дональд Трамп, обеспечить мир сможет победа РФ, не только... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:35:00+03:00
2025-02-28T22:53:00+03:00
россия
сша
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
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лдпр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия много раз повторяла, что Владимир Зеленский не готов к миру, теперь это понял и президент США Дональд Трамп, обеспечить мир сможет победа РФ, не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру."Жалко здесь должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности укрохунты. Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру! Мир обеспечит победа России! Не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии", - написал Слуцкий.Он отметил, что Зеленский оказался слаб и жалок, ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы достойно вести переговоры с мировыми тяжеловесами."Политика - искусство возможного, а не "дай, дай, дай", - добавил парламентарий.По его мнению, в Овальном кабинете развернулась "эпическая драма", прежде всего для Зеленского.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
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россия, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, украина
Россия, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Украина
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий

Слуцкий: Трамп понял, что Зеленский не готов к миру, о чем РФ говорила много раз

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия много раз повторяла, что Владимир Зеленский не готов к миру, теперь это понял и президент США Дональд Трамп, обеспечить мир сможет победа РФ, не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Вчера, 22:46
"Жалко здесь должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности укрохунты. Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру! Мир обеспечит победа России! Не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии", - написал Слуцкий.
Он отметил, что Зеленский оказался слаб и жалок, ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы достойно вести переговоры с мировыми тяжеловесами.
"Политика - искусство возможного, а не "дай, дай, дай", - добавил парламентарий.
По его мнению, в Овальном кабинете развернулась "эпическая драма", прежде всего для Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский высказался после перепалки с Трампом в Вашингтоне
Вчера, 22:45
 
РоссияСШАВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФУкраина
 
 
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