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Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
Россия много раз повторяла, что Владимир Зеленский не готов к миру, теперь это понял и президент США Дональд Трамп, обеспечить мир сможет победа РФ, не только... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:35:00+03:00
2025-02-28T22:35:00+03:00
2025-02-28T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия много раз повторяла, что Владимир Зеленский не готов к миру, теперь это понял и президент США Дональд Трамп, обеспечить мир сможет победа РФ, не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру."Жалко здесь должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности укрохунты. Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру! Мир обеспечит победа России! Не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии", - написал Слуцкий.Он отметил, что Зеленский оказался слаб и жалок, ему не хватило выдержки и интеллекта, чтобы достойно вести переговоры с мировыми тяжеловесами."Политика - искусство возможного, а не "дай, дай, дай", - добавил парламентарий.По его мнению, в Овальном кабинете развернулась "эпическая драма", прежде всего для Зеленского.
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россия, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, украина
Россия, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Украина
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
Слуцкий: Трамп понял, что Зеленский не готов к миру, о чем РФ говорила много раз