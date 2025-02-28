https://ria.ru/20250228/slovakija-2002326643.html

В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением

В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением - РИА Новости, 28.02.2025

В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением

Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:21:00+03:00

2025-02-28T19:21:00+03:00

2025-02-28T19:21:00+03:00

в мире

словакия

украина

россия

роберт фицо

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg

БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извинился за то, что республика поддержала документ, сообщило словацкое издание Denník N. Ранее партия SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, призвала премьер-министра республики Роберта Фицо проверить обстоятельства голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извиниться за то, что Словакия поддержала этот документ. "Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение", - приводит слова Гедры издание. В то же время пресс-служба МИД Словакии ранее объясняла, что представитель республики голосовал на основании поручения главы внешнеполитического ведомства, а текст документа министерство называло "компромиссным проектом". В понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Словакия одной из 93 стран, которые документ поддержали.

https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html

https://ria.ru/20250225/izrail-2001547650.html

словакия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, оон, вооруженные силы украины