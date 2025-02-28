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В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением - РИА Новости, 28.02.2025
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19:21 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/slovakija-2002326643.html
В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением
В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением - РИА Новости, 28.02.2025
В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением
Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:21:00+03:00
2025-02-28T19:21:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извинился за то, что республика поддержала документ, сообщило словацкое издание Denník N. Ранее партия SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, призвала премьер-министра республики Роберта Фицо проверить обстоятельства голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извиниться за то, что Словакия поддержала этот документ. "Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение", - приводит слова Гедры издание. В то же время пресс-служба МИД Словакии ранее объясняла, что представитель республики голосовал на основании поручения главы внешнеполитического ведомства, а текст документа министерство называло "компромиссным проектом". В понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Словакия одной из 93 стран, которые документ поддержали.
https://ria.ru/20250224/vuchich-2001380167.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, оон, вооруженные силы украины
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, ООН, Вооруженные силы Украины
В Словакии назвали голосование представителя ООН недоразумением

Глава канцелярии правительства Словакии извинился за голос на ГА ООН

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра назвал недоразумением голосование представителя Словакии на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извинился за то, что республика поддержала документ, сообщило словацкое издание Denník N.
Ранее партия SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, призвала премьер-министра республики Роберта Фицо проверить обстоятельства голосования представителя страны на Генеральной ассамблее ООН за западную резолюцию по Украине и извиниться за то, что Словакия поддержала этот документ.
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"Хотим извиниться за этот результат и это недоразумение", - приводит слова Гедры издание.
В то же время пресс-служба МИД Словакии ранее объясняла, что представитель республики голосовал на основании поручения главы внешнеполитического ведомства, а текст документа министерство называло "компромиссным проектом".
В понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Словакия одной из 93 стран, которые документ поддержали.
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В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоООНВооруженные силы Украины
 
 
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