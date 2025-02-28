https://ria.ru/20250228/sk-2002259673.html

Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы

Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы - РИА Новости, 28.02.2025

Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы

Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:46:00+03:00

2025-02-28T16:46:00+03:00

2025-02-28T16:46:00+03:00

происшествия

москва

россия

андрей демин

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следствием установлено, что обвиняемый Демин в период с 1 по 6 июня 2024 года приходил по месту жительства Балишанского с целью установления и опознания его для последующего убийства", - сказала она. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20250205/tarkhov-1997606497.html

https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html

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происшествия, москва, россия, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)