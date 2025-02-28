Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы
Обвиняемый в убийстве Балишанского в Москве следил за жертвой почти неделю
© Фото : Прокуратура МосквыАндрей Демин в суде
© Фото : Прокуратура Москвы
Андрей Демин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следствием установлено, что обвиняемый Демин в период с 1 по 6 июня 2024 года приходил по месту жительства Балишанского с целью установления и опознания его для последующего убийства", - сказала она.
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В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его.
Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия.
Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
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