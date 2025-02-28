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Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы - РИА Новости, 28.02.2025
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16:46 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sk-2002259673.html
Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы
Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы - РИА Новости, 28.02.2025
Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы
Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:46:00+03:00
2025-02-28T16:46:00+03:00
происшествия
москва
россия
андрей демин
юлия иванова
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Следствием установлено, что обвиняемый Демин в период с 1 по 6 июня 2024 года приходил по месту жительства Балишанского с целью установления и опознания его для последующего убийства", - сказала она. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его. Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия. Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20250205/tarkhov-1997606497.html
https://ria.ru/20250203/ubiystvo-1996953238.html
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происшествия, москва, россия, андрей демин, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Андрей Демин, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности по делу об убийстве Балишанского на западе Москвы

Обвиняемый в убийстве Балишанского в Москве следил за жертвой почти неделю

© Фото : Прокуратура МосквыАндрей Демин в суде
Андрей Демин в суде - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Андрей Демин в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Андрей Демин, обвиняемый в убийстве Константина Балишанского на западе Москвы в 2024 году, почти неделю следил за своей жертвой, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следствием установлено, что обвиняемый Демин в период с 1 по 6 июня 2024 года приходил по месту жительства Балишанского с целью установления и опознания его для последующего убийства", - сказала она.
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В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Подозреваемого, Андрея Демина, через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Демин около месяца пробыл в коме, а после того, как очнулся, суд арестовал его.
Сегодня столичный главк СК сообщил о завершении расследования дела. По его данным, Демин произвел в Балишанского, к которому давно испытывал неприязнь, не менее 9 выстрелов из незаконно изготовленного в домашних условиях огнестрельного оружия, мужчина скончался на месте происшествия.
Демин обвиняется по статьям об убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия, посягательстве на жизни сотрудника правоохранительного органа.
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