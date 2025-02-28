https://ria.ru/20250228/sk-2002213347.html

СК завершил расследование дела о теракте в Курской области

СК завершил расследование дела о теракте в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025

СК завершил расследование дела о теракте в Курской области

Завершено расследование уголовного дела о теракте в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:16:00+03:00

2025-02-28T14:16:00+03:00

2025-02-28T14:16:00+03:00

происшествия

россия

курская область

суджанский район

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о теракте в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого, обвиняемого в препятствовании эвакуации жителей хутора Южный Курской области, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Руслана Полторацкого, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в августе 2024 года Полторацкий в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию России. В Суджанском районе он "в целях дестабилизации деятельности органов власти" препятствовал эвакуации мирного населения из хутора Южный, а также применял боевое оружие для устрашения населения. Военнослужащий был задержан в Беловском районе Курской области, сообщала ранее ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.

https://ria.ru/20240922/ubiystvo-1974118790.html

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курская область

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происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)