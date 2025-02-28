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СК завершил расследование дела о теракте в Курской области
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области
Завершено расследование уголовного дела о теракте в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:16:00+03:00
2025-02-28T14:16:00+03:00
2025-02-28T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о теракте в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Руслана Полторацкого, обвиняемого в препятствовании эвакуации жителей хутора Южный Курской области, сообщило ГВСУ СК РФ в Telegram-канале. "Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командира отделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Руслана Полторацкого, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в августе 2024 года Полторацкий в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию России. В Суджанском районе он "в целях дестабилизации деятельности органов власти" препятствовал эвакуации мирного населения из хутора Южный, а также применял боевое оружие для устрашения населения. Военнослужащий был задержан в Беловском районе Курской области, сообщала ранее ФСБ. На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны населения расстреливать всех на месте. Также задержанный рассказал, что украинские военные занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести.
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК завершил расследование дела о теракте в Курской области
СК завершил расследование дела Полторацкого о теракте в Курской области