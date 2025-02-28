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Житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов - РИА Новости, 28.02.2025
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14:12 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sk-2002211858.html
Житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов
Житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов - РИА Новости, 28.02.2025
Житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов
Житель Хакасии зарезал бывшую сожительницу и их общего ребенка, после чего, предположительно, покончил с собой, причиной убийства могли стать алименты, сообщает РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:12:00+03:00
2025-02-28T14:12:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
аскизский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Житель Хакасии зарезал бывшую сожительницу и их общего ребенка, после чего, предположительно, покончил с собой, причиной убийства могли стать алименты, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, 27 февраля в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел 30-летней женщины и её восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти в доме по улице Северная села Бирикчуль Аскизского района Хакасии. В ходе розыска убийцы в доме по улице Власова было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками суицида. "По имеющимся данным, ранее женщина сожительствовала с предполагаемым подозреваемым. Мужчина являлся отцом ребёнка. В настоящее время мужчина и женщина не проживали вместе. Возможной причиной конфликта стало взыскание с мужчины алиментов на содержание ребёнка", - говорится в сообщении. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что подозреваемый ножом нанес удары женщине в шею, а сыну в грудь. Тела нашел дядя убитой.
https://ria.ru/20240715/smert-1959801658.html
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происшествия, россия, красноярский край, аскизский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Аскизский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов

СК: житель Хакасии убил бывшую сожительницу и их сына из-за алиментов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 28 фев – РИА Новости. Житель Хакасии зарезал бывшую сожительницу и их общего ребенка, после чего, предположительно, покончил с собой, причиной убийства могли стать алименты, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 27 февраля в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел 30-летней женщины и её восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти в доме по улице Северная села Бирикчуль Аскизского района Хакасии. В ходе розыска убийцы в доме по улице Власова было обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками суицида.
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"По имеющимся данным, ранее женщина сожительствовала с предполагаемым подозреваемым. Мужчина являлся отцом ребёнка. В настоящее время мужчина и женщина не проживали вместе. Возможной причиной конфликта стало взыскание с мужчины алиментов на содержание ребёнка", - говорится в сообщении.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что подозреваемый ножом нанес удары женщине в шею, а сыну в грудь. Тела нашел дядя убитой.
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