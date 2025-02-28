https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html

В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации

В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации - РИА Новости, 28.02.2025

В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации

СК начал проверку по факту массовой кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:11:00+03:00

2025-02-28T10:11:00+03:00

2025-02-28T10:13:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg

ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. СК начал проверку по факту массовой кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Ранее региональный минздрав сообщил, что 70 человек, среди которых 21 ребенок, выявили с признаками кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии. Инфекционисты уточняют диагноз. "По сообщению о массовом заболевании острой кишечной инфекцией организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении следственного управления. Следователи СК проводят осмотры, опросы, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Аналогичную проверку начала прокуратура республики.

https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)