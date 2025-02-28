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В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации
В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации - РИА Новости, 28.02.2025
В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации
СК начал проверку по факту массовой кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:11:00+03:00
2025-02-28T10:11:00+03:00
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ЯКУТСК, 28 фев - РИА Новости. СК начал проверку по факту массовой кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии, сообщила пресс-служба СУСК России по региону. Ранее региональный минздрав сообщил, что 70 человек, среди которых 21 ребенок, выявили с признаками кишечной инфекции в республиканском центре реабилитации в Якутии. Инфекционисты уточняют диагноз. "По сообщению о массовом заболевании острой кишечной инфекцией организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении следственного управления. Следователи СК проводят осмотры, опросы, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Аналогичную проверку начала прокуратура республики.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии начали проверку после массового отравления в центре реабилитации
СК начал проверку в центре реабилитации в Якутии после массового отравления