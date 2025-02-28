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Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре - РИА Новости, 28.02.2025
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре
Самарский районный суд Самары получил ходатайство СК об аресте двух фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:37:00+03:00
2025-02-28T09:37:00+03:00
2025-02-28T09:37:00+03:00
происшествия
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вячеслав федорищев
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Самарский районный суд Самары получил ходатайство СК об аресте двух фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, сообщили РИА Новости в суде. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет. В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын. "Поступили материалы по делу, статьи 205 и 222.1 УК РФ. Получили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20250227/samara-2001944946.html
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происшествия, россия, самарская область, самара, вячеслав федорищев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, Вячеслав Федорищев, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре
Суд получил ходатайство СК об аресте фигурантов дела о теракте в Самаре