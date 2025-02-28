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Силуанов назвал ИИ ключевым источником роста мировой экономики в будущем - РИА Новости, 28.02.2025
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15:39 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/siluanovyj-2002241300.html
Силуанов назвал ИИ ключевым источником роста мировой экономики в будущем
Силуанов назвал ИИ ключевым источником роста мировой экономики в будущем - РИА Новости, 28.02.2025
Силуанов назвал ИИ ключевым источником роста мировой экономики в будущем
Искусственный интеллект будет ключевым источником роста мировой экономики в ближайшей перспективе, глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:39:00+03:00
2025-02-28T15:39:00+03:00
экономика
технологии
кейптаун
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект будет ключевым источником роста мировой экономики в ближайшей перспективе, глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне. "Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост. Глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов. Роль "двадцатки" должна быть определяющей в разработке новых источников роста, нивелировании рисков и развитии новых возможностей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи. Он также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект способны существенно повысить налоговые поступления и сократить административных издержек. "Политика государства не должна заключаться в повышении налогового бремени. Для этого необходимо упрощать правила администрирования для налогоплательщиков. Цифровизация и искусственный интеллект способны существенно повысить налоговые поступления и сократить административных издержек", - сказал Силуанов, выступая на семинаре "высокого уровня" по мобилизации внутренних ресурсов и сокращению налогового разрыва. Глава российского Минфина также отметил, что мировая экономика находится в ситуации, когда фокус смещается в сторону защиты национальных интересов. "Это новый формат работы, который дает и новые возможности. Необходимо совместно договариваться, как управлять рисками в глобальной экономике и решать задачи", - говорится в материалах на сайте министерства.
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экономика, технологии, кейптаун, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), большая двадцатка, в мире
Экономика, Технологии, Кейптаун, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Большая двадцатка, В мире
Силуанов назвал ИИ ключевым источником роста мировой экономики в будущем

Силуанов: искусственный интеллект станет ключом роста мировой экономики

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр финансов России Антон Силуанов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Искусственный интеллект будет ключевым источником роста мировой экономики в ближайшей перспективе, глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.
"Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост. Глобальная безопасность выиграет от развития альтернативных решений в области международных финансов. Роль "двадцатки" должна быть определяющей в разработке новых источников роста, нивелировании рисков и развитии новых возможностей", – сказал Силуанов, чьи слова приводятся в материалах на сайте Минфина РФ по итогам встречи.
Он также отметил, что цифровизация и искусственный интеллект способны существенно повысить налоговые поступления и сократить административных издержек.
"Политика государства не должна заключаться в повышении налогового бремени. Для этого необходимо упрощать правила администрирования для налогоплательщиков. Цифровизация и искусственный интеллект способны существенно повысить налоговые поступления и сократить административных издержек", - сказал Силуанов, выступая на семинаре "высокого уровня" по мобилизации внутренних ресурсов и сокращению налогового разрыва.
Глава российского Минфина также отметил, что мировая экономика находится в ситуации, когда фокус смещается в сторону защиты национальных интересов. "Это новый формат работы, который дает и новые возможности. Необходимо совместно договариваться, как управлять рисками в глобальной экономике и решать задачи", - говорится в материалах на сайте министерства.
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ЭкономикаТехнологииКейптаунАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Большая двадцаткаВ мире
 
 
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