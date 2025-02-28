https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html

"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России

"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.02.2025

"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России

Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил глава военной разведки страны Томас Нильссон в комментарии Politico. Он сказал, что,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:16:00+03:00

2025-02-28T11:16:00+03:00

2025-02-28T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

швеция

россия

украина

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002192122_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_1e48c46a9c5e39ab6c5c34f71601b007.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил глава военной разведки страны Томас Нильссон в комментарии Politico. Он сказал, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине."Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район", — отметил Нильссон. Вместе с тем глава разведки Швеции не сказал, что противостояние будет неизбежным. Тем не менее он назвал Россию военной угрозой. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html

https://ria.ru/20250228/kallas-2002108025.html

швеция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, россия, украина, нато