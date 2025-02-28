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"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 28.02.2025 (обновлено: 17:13 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/shvetsiya-2002154242.html
"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России
"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.02.2025
"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России
Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил глава военной разведки страны Томас Нильссон в комментарии Politico. Он сказал, что,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:16:00+03:00
2025-02-28T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
россия
украина
нато
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил глава военной разведки страны Томас Нильссон в комментарии Politico. Он сказал, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине."Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район", — отметил Нильссон. Вместе с тем глава разведки Швеции не сказал, что противостояние будет неизбежным. Тем не менее он назвал Россию военной угрозой. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html
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в мире, швеция, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Россия, Украина, НАТО
"Мы уверены". Глава разведки Швеции сделал неожиданное заявление о России

Politico: Швеция готовится к противостоянию с Россией после СВО

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Шведские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией, заявил глава военной разведки страны Томас Нильссон в комментарии Politico.

Он сказал, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине.
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"Как только военные действия на Украине прекратятся или уменьшатся, мы уверены, что русские вернутся в наш район", — отметил Нильссон.

Вместе с тем глава разведки Швеции не сказал, что противостояние будет неизбежным. Тем не менее он назвал Россию военной угрозой.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвецияРоссияУкраинаНАТО
 
 
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