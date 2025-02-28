https://ria.ru/20250228/shtraf-2002280641.html
Мосгорсуд признал законным штраф кинокритику Долину*
Мосгорсуд признал законным штраф кинокритику Долину* - РИА Новости, 28.02.2025
Мосгорсуд признал законным штраф кинокритику Долину*
Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тысяч рублей, назначенный кинокритику Антону Долину* за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:37:00+03:00
2025-02-28T17:37:00+03:00
2025-02-28T17:37:00+03:00
россия
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антон долин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тысяч рублей, назначенный кинокритику Антону Долину* за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Савеловского суда Москвы 28 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч - для должностных лиц. Протокол на Долина* составили в связи с сотрудничеством с изданием "Медуза"** (Medusa Project**)* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России** Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
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россия, москва, антон долин, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, Антон Долин, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд признал законным штраф кинокритику Долину*
Суд признал законным штраф Долину за участие в нежелательной организации
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 15 тысяч рублей, назначенный кинокритику Антону Долину* за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
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"Постановление Савеловского суда Москвы 28 февраля оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Савеловский суд столицы в июне 2024 года оштрафовал кинокритика на 15 тысяч рублей.
За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч - для должностных лиц.
Протокол на Долина* составили в связи с сотрудничеством с изданием "Медуза"** (Medusa Project**)
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
** Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией