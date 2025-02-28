Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет
SHOT: блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)Субхан Мамедов
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
Субхан Мамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT.
"Помимо лишения гражданства РФ применили еще одно наказание. Все из-за роликов — пранков над сотрудниками полиции и военными. После их внимательного изучения правоохранительными органами Субхана Мамедова сначала лишили гражданства, а затем — закрыли въезд в страну на ближайшие 70 лет", — говорится в публикации.
Ранее канал также сообщал, что Субхан Мамедов получил гражданство по упрощенной схеме, но предоставил ложные сведения о себе. Кроме того, SUBO выкладывал в Instagram* ролики, в которых пытался спровоцировать стражей правопорядка и переодевался в форму сотрудника полиции.
Помимо пранков, Мамедов выкладывал видео, посвященные автомобильной тематике, выпускал песни и демонстрировал роскошный образ жизни. В России у него осталась сеть бургерных и большой парк автомобилей премиум класса. Сейчас, по данным СМИ, блогер находится в ОАЭ.
*Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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