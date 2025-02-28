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Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет - РИА Новости, 28.02.2025
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00:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html
Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет
Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет - РИА Новости, 28.02.2025
Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет
Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:51:00+03:00
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россия
оаэ
субхан мамедов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT."Помимо лишения гражданства РФ применили еще одно наказание. Все из-за роликов — пранков над сотрудниками полиции и военными. После их внимательного изучения правоохранительными органами Субхана Мамедова сначала лишили гражданства, а затем — закрыли въезд в страну на ближайшие 70 лет", — говорится в публикации.Ранее канал также сообщал, что Субхан Мамедов получил гражданство по упрощенной схеме, но предоставил ложные сведения о себе. Кроме того, SUBO выкладывал в Instagram* ролики, в которых пытался спровоцировать стражей правопорядка и переодевался в форму сотрудника полиции.Помимо пранков, Мамедов выкладывал видео, посвященные автомобильной тематике, выпускал песни и демонстрировал роскошный образ жизни. В России у него осталась сеть бургерных и большой парк автомобилей премиум класса. Сейчас, по данным СМИ, блогер находится в ОАЭ.*Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
https://ria.ru/20250227/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20250226/sud-2001789793.html
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россия, оаэ, субхан мамедов
Россия, ОАЭ, Субхан Мамедов
Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет

SHOT: блогеру SUBO запретили въезд в Россию на 70 лет из-за пранков

© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)Субхан Мамедов
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : Соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
Субхан Мамедов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT.
"Помимо лишения гражданства РФ применили еще одно наказание. Все из-за роликов — пранков над сотрудниками полиции и военными. После их внимательного изучения правоохранительными органами Субхана Мамедова сначала лишили гражданства, а затем — закрыли въезд в страну на ближайшие 70 лет", — говорится в публикации.
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Ранее канал также сообщал, что Субхан Мамедов получил гражданство по упрощенной схеме, но предоставил ложные сведения о себе. Кроме того, SUBO выкладывал в Instagram* ролики, в которых пытался спровоцировать стражей правопорядка и переодевался в форму сотрудника полиции.
Помимо пранков, Мамедов выкладывал видео, посвященные автомобильной тематике, выпускал песни и демонстрировал роскошный образ жизни. В России у него осталась сеть бургерных и большой парк автомобилей премиум класса. Сейчас, по данным СМИ, блогер находится в ОАЭ.
*Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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