https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html

Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет

Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет - РИА Новости, 28.02.2025

Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет

Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT. РИА Новости, 28.02.2025

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россия

оаэ

субхан мамедов

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Блогеру SUBO закрыли въезд в Россию на 70 лет, пишет SHOT."Помимо лишения гражданства РФ применили еще одно наказание. Все из-за роликов — пранков над сотрудниками полиции и военными. После их внимательного изучения правоохранительными органами Субхана Мамедова сначала лишили гражданства, а затем — закрыли въезд в страну на ближайшие 70 лет", — говорится в публикации.Ранее канал также сообщал, что Субхан Мамедов получил гражданство по упрощенной схеме, но предоставил ложные сведения о себе. Кроме того, SUBO выкладывал в Instagram* ролики, в которых пытался спровоцировать стражей правопорядка и переодевался в форму сотрудника полиции.Помимо пранков, Мамедов выкладывал видео, посвященные автомобильной тематике, выпускал песни и демонстрировал роскошный образ жизни. В России у него осталась сеть бургерных и большой парк автомобилей премиум класса. Сейчас, по данным СМИ, блогер находится в ОАЭ.*Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

https://ria.ru/20250227/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250226/sud-2001789793.html

россия

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россия, оаэ, субхан мамедов