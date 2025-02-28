https://ria.ru/20250228/shokolad-2002087253.html

Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада

Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада - РИА Новости, 28.02.2025

Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада

Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:07:00+03:00

2025-02-28T03:07:00+03:00

2025-02-28T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. По итогам января этого года Москва купила у Токио продуктов из шоколада на 86,8 тысячи долларов (13,562 миллиона иен), что в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом за месяц прирост поставок составил почти 8%. В основном РФ импортировала из Японии шоколадки, шоколадные батончики и конфеты с начинкой - на 41,1 тысячи долларов (6,426 миллиона иен) и конфеты без начинки - на 37,3 тысячи (5,830 иен). Еще было закуплено других видов продуктов с содержанием какао на 7,1 тысячи долларов (1,105 миллиона иен) и какао-порошка - на 1,3 тысячи долларов (201 тысяча иен). Россия в общем японском экспорте шоколадных сладостей заняла 13-е место. В лидерах оказались: Гонконг - 1,7 миллиона долларов (263,9 миллиона иен), США - 1,4 миллиона долларов (215,7 миллиона иен) и Китай - 650,7 тысячи долларов (101,7 миллиона иен).

https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html

https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония, москва