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Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада - РИА Новости, 28.02.2025
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03:07 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/shokolad-2002087253.html
Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада
Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада - РИА Новости, 28.02.2025
Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада
Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:07:00+03:00
2025-02-28T03:07:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. По итогам января этого года Москва купила у Токио продуктов из шоколада на 86,8 тысячи долларов (13,562 миллиона иен), что в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом за месяц прирост поставок составил почти 8%. В основном РФ импортировала из Японии шоколадки, шоколадные батончики и конфеты с начинкой - на 41,1 тысячи долларов (6,426 миллиона иен) и конфеты без начинки - на 37,3 тысячи (5,830 иен). Еще было закуплено других видов продуктов с содержанием какао на 7,1 тысячи долларов (1,105 миллиона иен) и какао-порошка - на 1,3 тысячи долларов (201 тысяча иен). Россия в общем японском экспорте шоколадных сладостей заняла 13-е место. В лидерах оказались: Гонконг - 1,7 миллиона долларов (263,9 миллиона иен), США - 1,4 миллиона долларов (215,7 миллиона иен) и Китай - 650,7 тысячи долларов (101,7 миллиона иен).
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экономика, россия, япония, москва
Экономика, Россия, Япония, Москва
Россия увеличила импорт японских сладостей из шоколада

Россия в 2,7 раза увеличила импорт японских сладостей из шоколада

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство шоколадных конфет
Производство шоколадных конфет - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Производство шоколадных конфет. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия в январе этого года импортировала из Японии шоколада и изделий из него почти в три раза больше, чем год назад, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы.
По итогам января этого года Москва купила у Токио продуктов из шоколада на 86,8 тысячи долларов (13,562 миллиона иен), что в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом за месяц прирост поставок составил почти 8%.
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В основном РФ импортировала из Японии шоколадки, шоколадные батончики и конфеты с начинкой - на 41,1 тысячи долларов (6,426 миллиона иен) и конфеты без начинки - на 37,3 тысячи (5,830 иен). Еще было закуплено других видов продуктов с содержанием какао на 7,1 тысячи долларов (1,105 миллиона иен) и какао-порошка - на 1,3 тысячи долларов (201 тысяча иен).
Россия в общем японском экспорте шоколадных сладостей заняла 13-е место. В лидерах оказались: Гонконг - 1,7 миллиона долларов (263,9 миллиона иен), США - 1,4 миллиона долларов (215,7 миллиона иен) и Китай - 650,7 тысячи долларов (101,7 миллиона иен).
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