https://ria.ru/20250228/sheremetevo-2002094801.html

В Шереметьево сняли ограничения на работу

В Шереметьево сняли ограничения на работу - РИА Новости, 28.02.2025

В Шереметьево сняли ограничения на работу

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:17:00+03:00

2025-02-28T05:17:00+03:00

2025-02-28T06:54:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничительные меры вводили в 2.41 ночи. Чуть более чем через час их отменили."В аэропорту "Шереметьево" в 03:45 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — написал Кореняко.При этом за время действия этих мер на запасном аэродроме в Пулково приземлился один борт, направлявшийся в Шереметьево, уточнил он.Подчеркивается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры безопасности.

https://ria.ru/20250226/rosaviatsiya-2001631963.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество