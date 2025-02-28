https://ria.ru/20250228/sheremetevo-2002094801.html
В Шереметьево сняли ограничения на работу
В Шереметьево сняли ограничения на работу - РИА Новости, 28.02.2025
В Шереметьево сняли ограничения на работу
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:17:00+03:00
2025-02-28T05:17:00+03:00
2025-02-28T06:54:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничительные меры вводили в 2.41 ночи. Чуть более чем через час их отменили."В аэропорту "Шереметьево" в 03:45 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — написал Кореняко.При этом за время действия этих мер на запасном аэродроме в Пулково приземлился один борт, направлявшийся в Шереметьево, уточнил он.Подчеркивается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры безопасности.
https://ria.ru/20250226/rosaviatsiya-2001631963.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Шереметьево сняли ограничения на работу
В Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов, их отменили