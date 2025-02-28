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В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.02.2025
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03:14 28.02.2025 (обновлено: 04:14 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/sheremetevo-2002087434.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.02.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости, 28.02.2025
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2025-02-28T04:14:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02.41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Происшествия
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтойка регистрации аэропорта Шереметьево
Стойка регистрации аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стойка регистрации аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02.41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.
Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
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