https://ria.ru/20250228/sheremetevo-2002087434.html

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.02.2025

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:14:00+03:00

2025-02-28T03:14:00+03:00

2025-02-28T04:14:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02.41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, происшествия