https://ria.ru/20250228/sheremetevo-2002087434.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.02.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T03:14:00+03:00
2025-02-28T03:14:00+03:00
2025-02-28T04:14:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973241895_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_449fd5877dc5302ce61db79c9c94b67e.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02.41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал Кореняко.Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.
https://ria.ru/20250226/sochi-2001640219.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973241895_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ef5f58d82908256127e094465715717b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва, Происшествия
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы