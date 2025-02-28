https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html

Сербия направит почетный караул на парад Победы в Москве, сообщил источник

Сербия направит почетный караул на парад Победы в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2025

Сербия направит почетный караул на парад Победы в Москве, сообщил источник

Сербия планирует направить почетный караул для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:37:00+03:00

2025-02-28T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Сербия планирует направить почетный караул для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник."От вооруженных сил, у нас есть почетный караул", — сказал собеседник агентства.Источник добавил, что участие сербских военных подтверждено.Президент Сербии Александр Вучич заявил в конце прошлого года, что договорился с премьером Словакии Робертом Фицо поехать в Москву на парад Победы.В январе министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы пригласили воинские подразделения из 19 дружественных стран, часть из них уже подтвердили свое участие.Москва ожидает, что все лидеры стран — членов ОДКБ и национальные военные контингенты поучаствуют в параде на Красной площади, сказал в пятницу директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян.

https://ria.ru/20250223/serbiya-2001127905.html

https://ria.ru/20250116/newsweek-1994036040.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html

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