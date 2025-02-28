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В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров - РИА Новости, 28.02.2025
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04:58 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/semya-2002093008.html
В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров
В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров - РИА Новости, 28.02.2025
В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров
Аппарат детского омбудсмена совместно с благотворительными фондами запустил в России грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025", направленный на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:58:00+03:00
2025-02-28T04:58:00+03:00
общество
россия
мария львова-белова
андрей мельниченко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена совместно с благотворительными фондами запустил в России грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025", направленный на создание кризисных семейных центров, а также центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Вместе с благотворительными фондами "Страна для детей", "Царьград" и Андрея Мельниченко запустили Всероссийский грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025". Главная задача – развить инфраструктуру помощи родителям, сделать семьи в нашей стране более защищенными, устойчивыми и счастливыми", - сказала она. Подать заявку на конкурс можно до 25 марта, а победители будут объявлены 1 июня. К участию в конкурсе приглашены государственные и муниципальные учреждения, НКО, общественные объединения, государственно-общественные организации. "Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Поддержим открытие и развитие сразу двух форматов – кризисные семейные центры могут получить до 3 миллионов рублей, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью — до 2 миллионов рублей", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20250228/reabilitatsiya-2002089760.html
https://ria.ru/20250228/deti-2002091432.html
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общество, россия, мария львова-белова, андрей мельниченко
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Андрей Мельниченко
В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров

Львова-Белова: в России запустили конкурс на создание кризисных семейных центров

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена совместно с благотворительными фондами запустил в России грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025", направленный на создание кризисных семейных центров, а также центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Вместе с благотворительными фондами "Страна для детей", "Царьград" и Андрея Мельниченко запустили Всероссийский грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025". Главная задача – развить инфраструктуру помощи родителям, сделать семьи в нашей стране более защищенными, устойчивыми и счастливыми", - сказала она.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В регионах откроют центры реабилитации для родителей, заявила омбудсмен
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Подать заявку на конкурс можно до 25 марта, а победители будут объявлены 1 июня. К участию в конкурсе приглашены государственные и муниципальные учреждения, НКО, общественные объединения, государственно-общественные организации.
"Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Поддержим открытие и развитие сразу двух форматов – кризисные семейные центры могут получить до 3 миллионов рублей, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью — до 2 миллионов рублей", - добавила Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Львова-Белова предложит расширить программу "Дети в семье"
04:23
 
ОбществоРоссияМария Львова-БеловаАндрей Мельниченко
 
 
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