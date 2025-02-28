https://ria.ru/20250228/semya-2002093008.html

В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров

В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров - РИА Новости, 28.02.2025

В России запустили грантовый конкурс на создание кризисных семейных центров

Аппарат детского омбудсмена совместно с благотворительными фондами запустил в России грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025", направленный на... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:58:00+03:00

2025-02-28T04:58:00+03:00

2025-02-28T04:58:00+03:00

общество

россия

мария львова-белова

андрей мельниченко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена совместно с благотворительными фондами запустил в России грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025", направленный на создание кризисных семейных центров, а также центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Вместе с благотворительными фондами "Страна для детей", "Царьград" и Андрея Мельниченко запустили Всероссийский грантовый конкурс "Центры новых возможностей — 2025". Главная задача – развить инфраструктуру помощи родителям, сделать семьи в нашей стране более защищенными, устойчивыми и счастливыми", - сказала она. Подать заявку на конкурс можно до 25 марта, а победители будут объявлены 1 июня. К участию в конкурсе приглашены государственные и муниципальные учреждения, НКО, общественные объединения, государственно-общественные организации. "Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Поддержим открытие и развитие сразу двух форматов – кризисные семейные центры могут получить до 3 миллионов рублей, центры дневного пребывания для детей с инвалидностью — до 2 миллионов рублей", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20250228/reabilitatsiya-2002089760.html

https://ria.ru/20250228/deti-2002091432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мария львова-белова, андрей мельниченко