https://ria.ru/20250228/sdelka-2002303963.html

"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского

"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского

Владимир Зеленский раздает Украину американцам, не получая ничего взамен, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:27:00+03:00

2025-02-28T18:27:00+03:00

2025-02-28T20:05:00+03:00

в мире

сша

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кир стармер

александр меркурис

вашингтон (штат)

мюнхенская конференция по безопасности

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский раздает Украину американцам, не получая ничего взамен, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Все, что делает Зеленский — раздает Украину американцам, не получая ничего взамен", — сказал он.При этом аналитик подчеркнул, что выгода США при этом также не ясна, а формулировки "расплывчаты и сложны для понимания". Комментируя проект соглашения по редкоземельным металлам, Меркурис назвал его "самым странным документом, который он видел".Зеленский в пятницу посетит Вашингтон для встречи с Трампом. Ранее Украина отвергла проект сделки по редкоземельным металлам, но работа над новым вариантом договора продолжается. Затем глава киевского режима отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который неоднократно выступал с предложением разместить на территории постсоветской республики миротворческий контингент.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении

https://ria.ru/20250228/rech-2002257146.html

https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, кир стармер, александр меркурис, вашингтон (штат), мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский