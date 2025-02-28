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"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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18:27 28.02.2025 (обновлено: 20:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/sdelka-2002303963.html
"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского
"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского
Владимир Зеленский раздает Украину американцам, не получая ничего взамен, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:27:00+03:00
2025-02-28T20:05:00+03:00
в мире
сша
украина
кир стармер
александр меркурис
вашингтон (штат)
мюнхенская конференция по безопасности
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский раздает Украину американцам, не получая ничего взамен, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Все, что делает Зеленский — раздает Украину американцам, не получая ничего взамен", — сказал он.При этом аналитик подчеркнул, что выгода США при этом также не ясна, а формулировки "расплывчаты и сложны для понимания". Комментируя проект соглашения по редкоземельным металлам, Меркурис назвал его "самым странным документом, который он видел".Зеленский в пятницу посетит Вашингтон для встречи с Трампом. Ранее Украина отвергла проект сделки по редкоземельным металлам, но работа над новым вариантом договора продолжается. Затем глава киевского режима отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который неоднократно выступал с предложением разместить на территории постсоветской республики миротворческий контингент.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении
https://ria.ru/20250228/rech-2002257146.html
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сша
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в мире, сша, украина, кир стармер, александр меркурис, вашингтон (штат), мюнхенская конференция по безопасности, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Кир Стармер, Александр Меркурис, Вашингтон (штат), Мюнхенская конференция по безопасности, Владимир Зеленский
"Такого еще не видел". На Западе удивились странному поведению Зеленского

Аналитик Меркурис: Украина ничего не получит от США в обмен на свои ресурсы

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский раздает Украину американцам, не получая ничего взамен, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Все, что делает Зеленский — раздает Украину американцам, не получая ничего взамен", — сказал он.
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При этом аналитик подчеркнул, что выгода США при этом также не ясна, а формулировки "расплывчаты и сложны для понимания". Комментируя проект соглашения по редкоземельным металлам, Меркурис назвал его "самым странным документом, который он видел".
Зеленский в пятницу посетит Вашингтон для встречи с Трампом. Ранее Украина отвергла проект сделки по редкоземельным металлам, но работа над новым вариантом договора продолжается. Затем глава киевского режима отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который неоднократно выступал с предложением разместить на территории постсоветской республики миротворческий контингент.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении
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В миреСШАУкраинаКир СтармерАлександр МеркурисВашингтон (штат)Мюнхенская конференция по безопасностиВладимир Зеленский
 
 
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