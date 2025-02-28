https://ria.ru/20250228/sber-2002280973.html

Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций

Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций - РИА Новости, 28.02.2025

Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций

Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:43:00+03:00

2025-02-28T17:43:00+03:00

2025-02-28T17:43:00+03:00

экономика

антон силуанов

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268189_0:94:3330:1967_1920x0_80_0_0_eab4b6b139c45afdf0dae196a2dce8e4.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления", - сказал министр. Он отметил, что в прошлом году Сбербанк перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 миллиардов рублей. "В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка. Сбер – важный институт развития, который помогает людям и бизнесу в решении их повседневных финансовых вопросов на основе передовых технологических решений", - добавил Силуанов.

https://ria.ru/20250227/gref-2001915584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, сбербанк россии