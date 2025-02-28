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Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций - РИА Новости, 28.02.2025
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17:43 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sber-2002280973.html
Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций
Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций - РИА Новости, 28.02.2025
Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций
Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:43:00+03:00
2025-02-28T17:43:00+03:00
экономика
антон силуанов
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления", - сказал министр. Он отметил, что в прошлом году Сбербанк перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 миллиардов рублей. "В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка. Сбер – важный институт развития, который помогает людям и бизнесу в решении их повседневных финансовых вопросов на основе передовых технологических решений", - добавил Силуанов.
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экономика, антон силуанов, сбербанк россии
Экономика, Антон Силуанов, Сбербанк России
Силуанов рассказал об эффективности Сбербанка в условиях санкций

Силуанов: Сбер остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтделение "Сбербанка"
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Сбер продолжает показывать эффективность на высококонкурентном рынке и остается одной из наиболее успешных финансовых организаций мира даже в условиях санкционного давления", - сказал министр.
Он отметил, что в прошлом году Сбербанк перечислил в федеральный бюджет дивиденды на 375 миллиардов рублей.
"В текущем году мы видим рост стоимости акций, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении банка. Сбер – важный институт развития, который помогает людям и бизнесу в решении их повседневных финансовых вопросов на основе передовых технологических решений", - добавил Силуанов.
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