https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html

Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол

Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2025

Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол

Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:21:00+03:00

2025-02-28T06:21:00+03:00

2025-02-28T06:21:00+03:00

россия

япония

токио

сигэру исиба

в мире

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР. "Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", - отметил посол. Последний пакет против России Япония ввела 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования. "Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся "играть на публику" и избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена", - заявил посол Николай Ноздрев. Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.

https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001400756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, япония, токио, сигэру исиба, в мире, санкции в отношении россии