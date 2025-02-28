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Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2025
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06:21 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sanktsii-2002099217.html
Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол
Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол - РИА Новости, 28.02.2025
Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол
Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:21:00+03:00
2025-02-28T06:21:00+03:00
россия
япония
токио
сигэру исиба
в мире
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР. "Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", - отметил посол. Последний пакет против России Япония ввела 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования. "Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся "играть на публику" и избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена", - заявил посол Николай Ноздрев. Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.
https://ria.ru/20250225/yaponiya-2001400756.html
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россия, япония, токио, сигэру исиба, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Токио, Сигэру Исиба, В мире, Санкции в отношении России
Россия ответит на 25-й пакет санкций со стороны Японии, заявил посол

Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
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ТОКИО, 28 фев - РИА Новости. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе пока последний - 25-й - пакет санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР.
"Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", - отметил посол.
Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Японии не ответили прямо на вопрос об эффективности санкций против России
25 февраля, 07:08
Последний пакет против России Япония ввела 10 января. Согласно ему, заморозка активов вводится в отношении 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из России. Кроме того, запрещается экспорт в отношении 22 организаций из России, а также в отношении 31 компании из Китая, ОАЭ, Турции и других стран. Список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, был расширен на 334 наименования.
"Что касается наших контрмер, то мы неоднократно предупреждали Токио: враждебные действия в любом случае не останутся без реакции. При этом мы не стремимся "играть на публику" и избегаем формального подхода по принципу "ответ ради ответа". Все наши решения предельно выверены, не обязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям. Целый ряд шагов на этом направлении уже сделан и, безусловно, такая работа будет продолжена", - заявил посол Николай Ноздрев.
Советский Союз и Япония 20 января 1925 года подписали совместную конвенцию об основных принципах взаимоотношений. Эта дата считается началом установления дипломатических отношений между СССР и Японией. С февраля того же года была начата работа полномочного представительства Советского Союза в Японии.
Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Глава МИД Японии резко сменил риторику о России
14 февраля, 06:36
 
РоссияЯпонияТокиоСигэру ИсибаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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