https://ria.ru/20250228/samara-2002283508.html

Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве - РИА Новости, 28.02.2025

Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась в его убийстве, ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:44:00+03:00

2025-02-28T17:44:00+03:00

2025-02-28T19:22:00+03:00

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

россия

самарская область

виктор тархов

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова призналась в его убийстве, ей назначили психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления. Также она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск", — говорится в заявлении.На допросе женщина рассказала, что хотела завладеть имуществом дедушки и бабушки, поэтому отравила их. Она заморозила тела при помощи азота, а ее сообщник их расчленил, раскидав части по мусорным контейнерам."Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России ("Мошенничество в крупном размере") по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке", — добавили в ведомстве.Уточняется, что по уголовному делу проводят несколько судебных экспертиз. Согласно выводам специалистов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат Тарховым. Их кровь также нашли на обуви обвиняемой, изъятой по месту ее жительства.СК России продолжает следственные и другие процессуальные действия для закрепления доказательственной базы.Дело об убийстве экс-мэра СамарыТридцать первого января друг экс-мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что он и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело и вскоре задержали подозреваемую — внучку Тарховых. Ей предъявили обвинение в двойном убийстве.Известно, что обвиняемая нигде не работала и имела большие долги, Тархов с женой снимали для нее квартиру в центре города. По версии СК России, она из неприязненных отношений убила дедушку и бабушку и скрыла улики. Причем заранее готовилась к преступлению: купила строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Квартира, где произошло убийство, была затем обработана раствором щелочи. Во время обыска у фигурантки дела нашли паспорта и телефоны Тарховых. Также удалось установить места продажи ювелирных изделий, принадлежавших жертвам, и отыскать проданный автомобиль, которым владела бабушка обвиняемой.Тархов занимал пост мэра с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмилу в декабре 2022-го признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.

https://ria.ru/20250217/samara-1999891711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары рассказала, что выкидывала в мусорные баки Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги дала признательные показания, ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СК. 2025-02-28T17:44 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), россия, самарская область, виктор тархов