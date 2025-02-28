Рейтинг@Mail.ru
Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/samara-2002259009.html
Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали
Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали - РИА Новости, 28.02.2025
Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали
Самарский районный суд Самары арестовал до конца апреля одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, передает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:45:00+03:00
2025-02-28T16:45:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до конца апреля одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 апреля", - сказала судья. На заседании 42-летний самозанятый житель Самары Сергей Семакин не возражал против своего ареста. Он сообщил, что собирался на СВО, но забрал из хосписа маму, которая требует ухода. Также мужчина отметил, что его сын не знал о его планах устроить взрыв. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет. В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
https://ria.ru/20250226/kaliningrad-2001824439.html
https://ria.ru/20250223/balakovo-2001151089.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, вячеслав федорищев
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали

Суд в Самаре арестовал одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до конца апреля одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 апреля", - сказала судья.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Калининграде задержали поджигателей вышки сотовой связи
26 февраля, 22:10
На заседании 42-летний самозанятый житель Самары Сергей Семакин не возражал против своего ареста. Он сообщил, что собирался на СВО, но забрал из хосписа маму, которая требует ухода. Также мужчина отметил, что его сын не знал о его планах устроить взрыв.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.
В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Саратовской области возбудили дело после взрыва в многоэтажке
23 февраля, 18:51
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьВячеслав Федорищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала