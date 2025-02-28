Одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства Самары арестовали
Суд в Самаре арестовал одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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САМАРА, 28 фев - РИА Новости. Самарский районный суд Самары арестовал до конца апреля одного из фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 апреля", - сказала судья.
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На заседании 42-летний самозанятый житель Самары Сергей Семакин не возражал против своего ареста. Он сообщил, что собирался на СВО, но забрал из хосписа маму, которая требует ухода. Также мужчина отметил, что его сын не знал о его планах устроить взрыв.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.
В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и пункту "а" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
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