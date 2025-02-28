Рютте после разговора с Трампом раскрыл, что готовят союзники Киева
Рютте после разговора с Трампом пообещал Киеву помощь на миллиарды
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте позвонил президенту США Дональду Трампу на фоне резких заявлений последнего о Североатлантическом альянсе, после чего пообещал выделить Украине новые средства поддержки. Об этом он написал в соцсети X.
"Провел отличный разговор с Трампом. <…> Касательно Украины, союзники готовят еще миллиарды в виде помощи Киеву…" — говорится в публикации.
"Провел отличный разговор с Трампом. <…> Касательно Украины, союзники готовят еще миллиарды в виде помощи Киеву…" — говорится в публикации.
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Рютте утверждает, что страны НАТО внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности постсоветской республики, но не уточнил, о каких именно странах альянса идет речь.
Трамп заявлял, что странам НАТО следует тратить больше денег на оборону и довести долю оборонных расходов в ВВП до пяти процентов.
В свою очередь, бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер говорил, что требование Трампа к странам НАТО резко увеличить оборонные бюджеты может быть использовано как повод для выхода Штатов из альянса или отказа защищать его в случае нападения.
На этой неделе Трамп заявил, что сейчас США не оказывают никакой военной помощи Украине. При этом он допустил, что киевскому режиму хватит вооружений, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, когда Россия и США достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что в будущем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа.
Вместе с тем издание Politico писало, что без американской поддержки Украина лишится примерно половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Wall Street Journal, в свою очередь, прогнозирует, что в таком случае ВСУ смогут воевать в нынешнем темпе только до лета, а затем рискуют оказаться без боеприпасов, потеряют возможность применять некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
Трамп заявлял, что странам НАТО следует тратить больше денег на оборону и довести долю оборонных расходов в ВВП до пяти процентов.
В свою очередь, бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер говорил, что требование Трампа к странам НАТО резко увеличить оборонные бюджеты может быть использовано как повод для выхода Штатов из альянса или отказа защищать его в случае нападения.
На этой неделе Трамп заявил, что сейчас США не оказывают никакой военной помощи Украине. При этом он допустил, что киевскому режиму хватит вооружений, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, когда Россия и США достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что в будущем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа.
Вместе с тем издание Politico писало, что без американской поддержки Украина лишится примерно половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Wall Street Journal, в свою очередь, прогнозирует, что в таком случае ВСУ смогут воевать в нынешнем темпе только до лета, а затем рискуют оказаться без боеприпасов, потеряют возможность применять некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.