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На Сахалине со льдины спасли 170 человек
На Сахалине со льдины спасли 170 человек - РИА Новости, 28.02.2025
На Сахалине со льдины спасли 170 человек
Сотрудники МЧС спасли на Сахалине 170 рыбаков со льдины, оторвавшейся от берега на один километр, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:42:00+03:00
2025-02-28T13:42:00+03:00
2025-02-28T13:49:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
охотское море
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли на Сахалине 170 рыбаков со льдины, оторвавшейся от берега на один километр, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что около 200 рыбаков спасают со льдины в Охотском море в Сахалинской области, от берега их отделяют 700 метров."Спасено 170 человек при помощи авиации и плавсредств. Разрыв ледового поля от берега составляет до один километр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/telo-1999626447.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, охотское море, сахалинская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Охотское море, Сахалинская область
На Сахалине со льдины спасли 170 человек
На Сахалине со льдины, оторвавшейся от берега на километр, спасли 170 человек