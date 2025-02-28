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Подводный охотник объяснил необычный вид "рыбы-пришельца" в Тихом океане - РИА Новости, 28.02.2025
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04:48 28.02.2025 (обновлено: 04:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ryba-2002092441.html
Подводный охотник объяснил необычный вид "рыбы-пришельца" в Тихом океане
Подводный охотник объяснил необычный вид "рыбы-пришельца" в Тихом океане - РИА Новости, 28.02.2025
Подводный охотник объяснил необычный вид "рыбы-пришельца" в Тихом океане
Рыба-лягушка семейства пинагоровых, обитающая в северной части Тихого океана, раздулась как мячик при поднятии с глубины из-за перепада давления, сообщил РИА... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:48:00+03:00
2025-02-28T04:49:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Рыба-лягушка семейства пинагоровых, обитающая в северной части Тихого океана, раздулась как мячик при поднятии с глубины из-за перепада давления, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края, подводный охотник Дмитрий Анашкин, комментируя агентству видео, где запечатлена рыба необычной формы. Ранее в ряде российских СМИ и соцсетях распространилось видео мурманского рыбака с "неизвестным существом". Со ссылкой на New York Post и Daily Mail, которые назвали рыбу "пришельцем", а также загадочным "инопланетным" животным из глубин океана, сообщалось, что ее поймал рыбак у российских берегов. Кадры с рыбой фиолетового цвета шарообразной формы, напоминающей голову "инопланетянина", в начале февраля опубликовал в своём Instagram* фотограф Роман Федорцов. В посте под видео он написал, что это аптоцикл или гладкая рыба-лягушка вида лучепёрых из семейства пинагоровых, обитает в северной части Тихого океана. "Это - раздутая рыба пинагор, её еще иногда называют рыба-лягушка... Здесь на видео она растянута, как мячик: шкура натянута... На зиму она, наверное, уходит на глубину... наверное, 250 метров... Когда рыбу поднимают, изменяется давление: на большой глубине большое давление, и когда давление меняется, рыбу может раздувать", - рассказал Анашкин. Он пояснил, что в естественном состоянии у пинагора морщинистая, бархатистая шкура, безопасная. Рыба не ядовитая, без костей, имеет только хребет. Она съедобная, но "даже не вызывает желания её съесть", отметил собеседник агентства.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250209/sledy-1997958005.html
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тихий океан, приморский край, россия, общество
Тихий океан, Приморский край, Россия, Общество
Подводный охотник объяснил необычный вид "рыбы-пришельца" в Тихом океане

Анашкин: рыба-лягушка в Тихом океане раздулась как мячик при поднятии с глубины

CC BY-SA 4.0 / Joe Mabel / Smooth Lumpsucker / Cropped imageРыба-лягушка
Рыба-лягушка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Joe Mabel / Smooth Lumpsucker / Cropped image
Рыба-лягушка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев – РИА Новости. Рыба-лягушка семейства пинагоровых, обитающая в северной части Тихого океана, раздулась как мячик при поднятии с глубины из-за перепада давления, сообщил РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края, подводный охотник Дмитрий Анашкин, комментируя агентству видео, где запечатлена рыба необычной формы.
Ранее в ряде российских СМИ и соцсетях распространилось видео мурманского рыбака с "неизвестным существом". Со ссылкой на New York Post и Daily Mail, которые назвали рыбу "пришельцем", а также загадочным "инопланетным" животным из глубин океана, сообщалось, что ее поймал рыбак у российских берегов. Кадры с рыбой фиолетового цвета шарообразной формы, напоминающей голову "инопланетянина", в начале февраля опубликовал в своём Instagram* фотограф Роман Федорцов. В посте под видео он написал, что это аптоцикл или гладкая рыба-лягушка вида лучепёрых из семейства пинагоровых, обитает в северной части Тихого океана.
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"Это - раздутая рыба пинагор, её еще иногда называют рыба-лягушка... Здесь на видео она растянута, как мячик: шкура натянута... На зиму она, наверное, уходит на глубину... наверное, 250 метров... Когда рыбу поднимают, изменяется давление: на большой глубине большое давление, и когда давление меняется, рыбу может раздувать", - рассказал Анашкин.
Он пояснил, что в естественном состоянии у пинагора морщинистая, бархатистая шкура, безопасная. Рыба не ядовитая, без костей, имеет только хребет. Она съедобная, но "даже не вызывает желания её съесть", отметил собеседник агентства.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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