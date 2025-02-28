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Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку - РИА Новости, 28.02.2025
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16:03 28.02.2025 (обновлено: 16:23 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rumyniya-2002245409.html
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку - РИА Новости, 28.02.2025
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:03:00+03:00
2025-02-28T16:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного собрания вел телеканал Realitatea TV.Голосование прошло на фоне флешмоба, организованный в зале заседания оппозиционными депутатами, они принесли белые и черные шары в знак протеста против правления Чолаку.Инициатива не набрала необходимых 234 голосов, 147 депутатов проголосовали против отставки.Оппозиционные партии, включая Альянс за объединение Румынии (AUR), обвинили правительство в нелегитимности, коррупции и экономических провалах. Среди претензий - заморозка пенсий, повышение налогов и низкий уровень освоения фондов ЕС. Лидер AUR Джордже Симион заявил, что премьер "разрушил демократию и экономику", призвав к его отставке.Премьер Чолаку назвал обвинения "полными лжи" и раскритиковал оппозицию за отсутствие альтернатив, подчеркнув важность стабильности и европейского пути страны."Вы боретесь не со мной, а со своей неспособностью предложить решения", — сказал он.Правительство Румынии под управлением Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом. Мандат Йоханниса завершился 21 декабря, но полномочия были продлены в связи с отменой результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала его отставки, и президент заявил, что с 12 февраля уйдет в отставку. Конституционный суд признал отставку Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу сената Илие Боложана.
https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html
https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html
https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html
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в мире, румыния, марчел чолаку, евросоюз
В мире, Румыния, Марчел Чолаку, Евросоюз
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия от оппозиции правительству Чолаку

© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного собрания вел телеканал Realitatea TV.
Голосование прошло на фоне флешмоба, организованный в зале заседания оппозиционными депутатами, они принесли белые и черные шары в знак протеста против правления Чолаку.
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Инициатива не набрала необходимых 234 голосов, 147 депутатов проголосовали против отставки.
Оппозиционные партии, включая Альянс за объединение Румынии (AUR), обвинили правительство в нелегитимности, коррупции и экономических провалах. Среди претензий - заморозка пенсий, повышение налогов и низкий уровень освоения фондов ЕС. Лидер AUR Джордже Симион заявил, что премьер "разрушил демократию и экономику", призвав к его отставке.
Премьер Чолаку назвал обвинения "полными лжи" и раскритиковал оппозицию за отсутствие альтернатив, подчеркнув важность стабильности и европейского пути страны.
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"Вы боретесь не со мной, а со своей неспособностью предложить решения", — сказал он.
Правительство Румынии под управлением Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом. Мандат Йоханниса завершился 21 декабря, но полномочия были продлены в связи с отменой результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала его отставки, и президент заявил, что с 12 февраля уйдет в отставку. Конституционный суд признал отставку Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу сената Илие Боложана.
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