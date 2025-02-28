https://ria.ru/20250228/rumyniya-2002245409.html

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку - РИА Новости, 28.02.2025

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T16:03:00+03:00

2025-02-28T16:03:00+03:00

2025-02-28T16:23:00+03:00

в мире

румыния

марчел чолаку

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907683219_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_7939a5228fb74b01df102902e812c0cd.png

КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного собрания вел телеканал Realitatea TV.Голосование прошло на фоне флешмоба, организованный в зале заседания оппозиционными депутатами, они принесли белые и черные шары в знак протеста против правления Чолаку.Инициатива не набрала необходимых 234 голосов, 147 депутатов проголосовали против отставки.Оппозиционные партии, включая Альянс за объединение Румынии (AUR), обвинили правительство в нелегитимности, коррупции и экономических провалах. Среди претензий - заморозка пенсий, повышение налогов и низкий уровень освоения фондов ЕС. Лидер AUR Джордже Симион заявил, что премьер "разрушил демократию и экономику", призвав к его отставке.Премьер Чолаку назвал обвинения "полными лжи" и раскритиковал оппозицию за отсутствие альтернатив, подчеркнув важность стабильности и европейского пути страны."Вы боретесь не со мной, а со своей неспособностью предложить решения", — сказал он.Правительство Румынии под управлением Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом. Мандат Йоханниса завершился 21 декабря, но полномочия были продлены в связи с отменой результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала его отставки, и президент заявил, что с 12 февраля уйдет в отставку. Конституционный суд признал отставку Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу сената Илие Боложана.

https://ria.ru/20250227/ekspert-2001941620.html

https://ria.ru/20250227/rumyniya-2002049834.html

https://ria.ru/20250226/dzhordzhesku-2001733065.html

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, марчел чолаку, евросоюз