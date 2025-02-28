Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству Чолаку
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия от оппозиции правительству Чолаку
© Sputnik / OsmatescoПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку
© Sputnik / Osmatesco
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Парламент Румынии отклонил вотум недоверия правительству премьер-министра Марчела Чолаку, инициированный оппозицией, трансляцию заседания законодательного собрания вел телеканал Realitatea TV.
Голосование прошло на фоне флешмоба, организованный в зале заседания оппозиционными депутатами, они принесли белые и черные шары в знак протеста против правления Чолаку.
Инициатива не набрала необходимых 234 голосов, 147 депутатов проголосовали против отставки.
Оппозиционные партии, включая Альянс за объединение Румынии (AUR), обвинили правительство в нелегитимности, коррупции и экономических провалах. Среди претензий - заморозка пенсий, повышение налогов и низкий уровень освоения фондов ЕС. Лидер AUR Джордже Симион заявил, что премьер "разрушил демократию и экономику", призвав к его отставке.
Премьер Чолаку назвал обвинения "полными лжи" и раскритиковал оппозицию за отсутствие альтернатив, подчеркнув важность стабильности и европейского пути страны.
"Вы боретесь не со мной, а со своей неспособностью предложить решения", — сказал он.
Правительство Румынии под управлением Чолаку было назначено 23 декабря 2024 года президентом Клаусом Йоханисом. Мандат Йоханниса завершился 21 декабря, но полномочия были продлены в связи с отменой результатов президентских выборов. Оппозиция потребовала его отставки, и президент заявил, что с 12 февраля уйдет в отставку. Конституционный суд признал отставку Йоханниса и назначил временно исполняющим обязанности президента главу сената Илие Боложана.