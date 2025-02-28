https://ria.ru/20250228/rumynija-2002240086.html

Румыния хочет стать логистическим центром для миротворцев из Европы

Румыния хочет стать логистическим центром для миротворцев из Европы - РИА Новости, 28.02.2025

Румыния хочет стать логистическим центром для миротворцев из Европы

Румыния не планирует отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим центром для европейских "миротворческих сил", заявил в пятницу и. о. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:31:00+03:00

2025-02-28T15:31:00+03:00

2025-02-28T15:35:00+03:00

в мире

украина

румыния

франция

дмитрий песков

европейский совет

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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КИШИНЕВ, 28 фев - РИА Новости. Румыния не планирует отправлять своих миротворцев на Украину, но готова стать логистическим центром для европейских "миротворческих сил", заявил в пятницу и. о. президента страны Илие Боложан. Как ранее заявил в интервью агентству Блумберг французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". "Румыния не намерена отправлять миротворческую миссию на Украину, но могла бы стать хабом для европейских миротворцев. Обсуждение отправки наших военных сейчас преждевременно - это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах. Судя по позициям партий, в парламенте нет поддержки для отправки румынских войск. Мы могли бы помочь как логистический узел. Это может включать предоставление логистической поддержки, такой как транспорт, размещение и коммуникации, для успешного проведения миротворческих миссий", - сказал Боложан на брифинге в Бухаресте. И. о. президента Румынии подчеркнул, что такую позицию он изложит 6 марта на заседании Европейского совета. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

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в мире, украина, румыния, франция, дмитрий песков, европейский совет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)