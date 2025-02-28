https://ria.ru/20250228/rumynija-2002169438.html

Румыния не будет направлять миротворческие силы на Украину, заявил премьер

Румыния не будет направлять миротворческие силы на Украину, заявил премьер - РИА Новости, 28.02.2025

Румыния не будет направлять миротворческие силы на Украину, заявил премьер

Румыния не собирается направлять свои миротворческие силы на Украину, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу România TV, он... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:14:00+03:00

2025-02-28T12:14:00+03:00

2025-02-28T12:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 фев – РИА Новости. Румыния не собирается направлять свои миротворческие силы на Украину, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу România TV, он подчеркнул, что эту позицию Бухареста озвучит и.о. президента Илие Боложан на саммите Евросоюза 6 марта. Ранее французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар в интервью агентству Блумберг заявил, что Франция ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира по окончании конфликта. По словам Ломбара, Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска на Украину "для обеспечения перемирия". "Я выступаю против направления войск и обсудил уже это с исполняющим обязанности президента Илией Боложаном. Эту позицию он выскажет и на заседании Европейского совета 6 марта. Румыния не собирается направлять свои миротворческие силы на Украину. Сначала пусть конфликтующие стороны заключат мир. Бухаресту нужно стабилизировать ситуацию в Румынии, у нас самая протяженная граница с Украиной. Нам легче всего укрепить восточный фланг на территории Румынии, а не перемещать войска в зону конфликта", - сказал румынский премьер. При этом Чолаку подчеркнул, что Румыния, как член НАТО и ЕС, продолжает поддерживать Украину в гуманитарной и технической сферах, однако не прибегает к прямому участию в конфликте. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым наличие на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но формат этой миссии должен быть приемлемым для всех сторон. Он также заявлял, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. До этого газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html

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в мире, украина, румыния, франция, марчел чолаку, дмитрий песков, дональд трамп, европейский совет, нато, евросоюз