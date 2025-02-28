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Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны - РИА Новости, 28.02.2025
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13:21 28.02.2025 (обновлено: 13:34 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rossija-2002190993.html
Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны
Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны - РИА Новости, 28.02.2025
Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны
Ассоциация "Узтекстильпром" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) обсудили вопросы совместного экспорта... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T13:21:00+03:00
2025-02-28T13:34:00+03:00
россия
андрей разбродин
москва
узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация "Узтекстильпром" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) обсудили вопросы совместного экспорта текстильной продукции в третьи страны, сообщает пресс-служба ассоциации.По данным пресс-службы, первый заместитель председателя ассоциации Мирмухсин Султанов и председатель Союзлегпрома Андрей Разбродин на встрече в Москве рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия."Основной целью встречи стало проведение встреч с руководителями крупных предприятий текстильной промышленности, обсуждение вопросов экспорта в третьи страны и определение дальнейших шагов", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале ассоциации.Российская сторона также внесла предложения о налаживании кооперационных партнерских отношений между узбекскими и российскими предприятиями и решении вопросов, связанных с углублением сотрудничества, добавили в пресс-службе.В 2022 году "Узтекстильпром" и Союзлегпром подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий также обмен опытом, содействие и поддержку развития текстильных предприятий Узбекистана и России.Ранее "Узтекстильпром" сообщал, что предприятия текстильной отрасли Узбекистана планировали увеличить экспорт своей продукции в Россию в 2024 году на 15% по сравнению с 2023 годом, до 1,5 миллиардов долларов. В структуре поставок 45% приходится на хлопчатобумажную пряжу, остальное – готовая продукция и ткани.
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россия, андрей разбродин, москва, узбекистан, экономика
Россия, Андрей Разбродин, Москва, Узбекистан, Экономика
Узбекистан обсудил с Россией экспорт текстиля в третьи страны

"Узтекстильпром" и Союзлегпром обсудили вопросы экспорта текстиля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Ассоциация "Узтекстильпром" и Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) обсудили вопросы совместного экспорта текстильной продукции в третьи страны, сообщает пресс-служба ассоциации.
По данным пресс-службы, первый заместитель председателя ассоциации Мирмухсин Султанов и председатель Союзлегпрома Андрей Разбродин на встрече в Москве рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия.
"Основной целью встречи стало проведение встреч с руководителями крупных предприятий текстильной промышленности, обсуждение вопросов экспорта в третьи страны и определение дальнейших шагов", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале ассоциации.
Российская сторона также внесла предложения о налаживании кооперационных партнерских отношений между узбекскими и российскими предприятиями и решении вопросов, связанных с углублением сотрудничества, добавили в пресс-службе.
В 2022 году "Узтекстильпром" и Союзлегпром подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий также обмен опытом, содействие и поддержку развития текстильных предприятий Узбекистана и России.
Ранее "Узтекстильпром" сообщал, что предприятия текстильной отрасли Узбекистана планировали увеличить экспорт своей продукции в Россию в 2024 году на 15% по сравнению с 2023 годом, до 1,5 миллиардов долларов. В структуре поставок 45% приходится на хлопчатобумажную пряжу, остальное – готовая продукция и ткани.
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