https://ria.ru/20250228/rossija-2002143283.html
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России - РИА Новости, 28.02.2025
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России
Показатель младенческой смертности в России за 6 лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, заявила заместитель министра... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:27:00+03:00
2025-02-28T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России за 6 лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. "Показатель младенческой смертности у нас продолжает снижаться. За годы реализации национального проекта "Здравоохранение", шестилетний этап которого закончился, младенческая смертность снизилась почти на 20%", - сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Она отметила, что практически в 4 раза за последние годы снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе. Это, по словам Котовой, говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории России. Как следует из презентации заместителя министра, самые низкие показатели младенческой смертности отмечаются в Мордовии, Владимирской области, Севастополе, в Республике Адыгея и Татарстане.
https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html
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общество, россия, владимирская область, севастополь, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимирская область, Севастополь, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России
Минздрав: младенческая смертность в России за шесть лет снизилась почти на 20%