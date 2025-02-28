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В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России - РИА Новости, 28.02.2025
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10:27 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rossija-2002143283.html
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России - РИА Новости, 28.02.2025
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России
Показатель младенческой смертности в России за 6 лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, заявила заместитель министра... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:27:00+03:00
2025-02-28T10:27:00+03:00
общество
россия
владимирская область
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здоровье - общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России за 6 лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова. "Показатель младенческой смертности у нас продолжает снижаться. За годы реализации национального проекта "Здравоохранение", шестилетний этап которого закончился, младенческая смертность снизилась почти на 20%", - сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии". Она отметила, что практически в 4 раза за последние годы снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе. Это, по словам Котовой, говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории России. Как следует из презентации заместителя министра, самые низкие показатели младенческой смертности отмечаются в Мордовии, Владимирской области, Севастополе, в Республике Адыгея и Татарстане.
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общество, россия, владимирская область, севастополь, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимирская область, Севастополь, Здоровье - Общество
В Минздраве рассказали о снижении младенческой смертности в России

Минздрав: младенческая смертность в России за шесть лет снизилась почти на 20%

© Fotolia / haveseenНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Fotolia / haveseen
Новорожденный. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России за 6 лет реализации национального проекта "Здравоохранение" снизился почти на 20%, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.
"Показатель младенческой смертности у нас продолжает снижаться. За годы реализации национального проекта "Здравоохранение", шестилетний этап которого закончился, младенческая смертность снизилась почти на 20%", - сказала Котова на конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".
Она отметила, что практически в 4 раза за последние годы снизилась разница между показателями младенческой смертности в городе и селе. Это, по словам Котовой, говорит о высокой доступности помощи матерям и детям на территории России.
Как следует из презентации заместителя министра, самые низкие показатели младенческой смертности отмечаются в Мордовии, Владимирской области, Севастополе, в Республике Адыгея и Татарстане.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
30 января, 20:15
 
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