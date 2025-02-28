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Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе - РИА Новости, 28.02.2025
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14:52 28.02.2025 (обновлено: 14:53 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rospotrebnadzor-2002228945.html
Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе
Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе - РИА Новости, 28.02.2025
Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе
Роспотребнадзор по итогам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции в зоне ЧС в Керченском проливе не выявил несоответствия гигиеническим нормативам,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:52:00+03:00
2025-02-28T14:53:00+03:00
происшествия
керченский пролив
севастополь
тамань (станица)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70badb00cc6e866307336dba004559b0.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор по итогам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции в зоне ЧС в Керченском проливе не выявил несоответствия гигиеническим нормативам, сообщили в правительстве. "Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тысяч исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия и гигиеническим нормативам не выявлены", - сообщили в кабмине по итогам еженедельного заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды в зоне ликвидации последствий ЧС. "С начала работы проведено 3 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 10,5 тысяч исследований атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html
https://ria.ru/20250227/tanker-2001941264.html
керченский пролив
севастополь
тамань (станица)
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происшествия, керченский пролив, севастополь, тамань (станица), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Севастополь, Тамань (станица), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе

Исследования рыбы в Керченском проливе не показали несоответствия нормам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор по итогам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции в зоне ЧС в Керченском проливе не выявил несоответствия гигиеническим нормативам, сообщили в правительстве.
"Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тысяч исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия и гигиеническим нормативам не выявлены", - сообщили в кабмине по итогам еженедельного заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
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Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды в зоне ликвидации последствий ЧС.
"С начала работы проведено 3 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 10,5 тысяч исследований атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКерченский проливСевастопольТамань (станица)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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