https://ria.ru/20250228/rospotrebnadzor-2002228945.html

Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе

Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе - РИА Новости, 28.02.2025

Роспотребнадзор проверил рыбную продукцию в зоне ЧС в Керченском проливе

Роспотребнадзор по итогам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции в зоне ЧС в Керченском проливе не выявил несоответствия гигиеническим нормативам,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:52:00+03:00

2025-02-28T14:52:00+03:00

2025-02-28T14:53:00+03:00

происшествия

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор по итогам 1,6 тысячи исследований рыбы и рыбной продукции в зоне ЧС в Керченском проливе не выявил несоответствия гигиеническим нормативам, сообщили в правительстве. "Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тысяч исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия и гигиеническим нормативам не выявлены", - сообщили в кабмине по итогам еженедельного заседания правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают усиленный контроль и мониторинг показателей качества окружающей среды в зоне ликвидации последствий ЧС. "С начала работы проведено 3 тысячи исследований воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, более 10,5 тысяч исследований атмосферного воздуха. Отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и атмосферного воздуха не выявлено", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры"Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250218/mazut-2000155162.html

https://ria.ru/20250227/tanker-2001941264.html

керченский пролив

севастополь

тамань (станица)

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происшествия, керченский пролив, севастополь, тамань (станица), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе