https://ria.ru/20250228/rkf-2002101089.html
В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки
В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки - РИА Новости, 28.02.2025
В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки
При нападении агрессивной собаки нельзя вступать с ней в противоборство, нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:53:00+03:00
2025-02-28T06:53:00+03:00
2025-02-28T06:53:00+03:00
происшествия
краснодар
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. При нападении агрессивной собаки нельзя вступать с ней в противоборство, нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если животное повалило вас на землю, не вступайте в противоборство, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и лежите неподвижно", - отметил Голубев. Ранее РИА Новости сообщало, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, краснодар, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Происшествия, Краснодар, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки
Президент РКФ Голубев: при нападении собаки нужно закрыть шею и голову