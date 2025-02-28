https://ria.ru/20250228/rkf-2002101089.html

В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки

В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки - РИА Новости, 28.02.2025

В РКФ рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки

При нападении агрессивной собаки нельзя вступать с ней в противоборство, нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:53:00+03:00

2025-02-28T06:53:00+03:00

2025-02-28T06:53:00+03:00

происшествия

краснодар

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. При нападении агрессивной собаки нельзя вступать с ней в противоборство, нужно максимально закрыть важные органы и лежать неподвижно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если животное повалило вас на землю, не вступайте в противоборство, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и лежите неподвижно", - отметил Голубев. Ранее РИА Новости сообщало, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали в сочинскую больницу в тяжелом состоянии. Затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, мальчика прооперировали, он в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

краснодар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодар, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)