https://ria.ru/20250228/ritorika-2002153415.html

Эксперт предупредил о готовности Трампа к смене риторике по Украине

Эксперт предупредил о готовности Трампа к смене риторике по Украине - РИА Новости, 28.02.2025

Эксперт предупредил о готовности Трампа к смене риторике по Украине

Президент США Дональд Трамп сконцентрирован на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для своей выгоды ему необходимо будет сменить риторику, он... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:15:00+03:00

2025-02-28T11:15:00+03:00

2025-02-28T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сконцентрирован на развитии ситуации с переговорами по Украине, и если для своей выгоды ему необходимо будет сменить риторику, он это сделает независимо от того, диктатор Владимир Зеленский или нет, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Президент США в соцсети Truth Social ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. При этом 27 февраля Трамп заявил, что "не может поверить", будто ранее называл Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими". "Я думаю, что Дональд Трамп не знает, диктатор ли Зеленский или нет. Ему вообще все равно, он исходит из того, как развиваются события вокруг сюжета, по которому идут переговоры. Ему все равно, какой Зеленский, ему не принципиально, диктатор он или нет. Будет он президентом или не будет. Если в интересах Соединенных Штатов будет, чтобы он оставался на посту президента, значит, они так и будут играть эту партию, независимо от заявлений, которые сделает Дональд Трамп", - сказал он РИА Новости. Эксперт добавил, что президент США не считает свои заявления направляющими политику инструкциями, как к тому, что его к чему-то обязывает. Таким образом он сигнализирует о том, что ситуация поменялась и такая смена риторики не должна вызывать удивление. "Сегодня сказал одно, завтра сказал другое, потому что, видимо, по мнению его и мнению тех людей, которые ведут переговоры сейчас, им выгоднее, чтобы Зеленский оставался на той должности, на которой принимают решения. То есть, чтобы он оставался человеком - центром принятия решений на Украине", - добавил Ярыгин. Эксперт отметил, что Трамп действует исходя из ситуации, поэтому не нужно поддаваться эйфории в отношении того, что звучит от первого лица в США, даже если это для России положительно в контексте регулирования конфликта на Украине. "Потому что представление на следующей неделе снова может поменяться, и президент Штатов снова будет говорить о том, что Зеленскому нужно пройти через выборы или смениться в результате выборов. Если его советники, те, кто принимает участие в переговорном процессе, скажут, что нужно разговаривать с этим лицом, значит Соединенные Штаты снизят градус атаки на самого Зеленского", - заключил Ярыгин. Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071700.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000408009.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, в мире