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Китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу - РИА Новости, 28.02.2025
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19:44 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/rets-2002331297.html
Китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу
Китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу - РИА Новости, 28.02.2025
Китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу
Трехдневный праздник "Проводы русской зимы" начался 28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси - Сиане, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:44:00+03:00
2025-02-28T19:44:00+03:00
экономика
россия
шэньси
китай
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Трехдневный праздник "Проводы русской зимы" начался 28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси - Сиане, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие - важная часть перекрестных Годов культуры России и Китая (2024-2025). Это событие обещает стать ярким примером культурного обмена между двумя странами, объединяя традиции и обычаи в одном празднике. Мероприятие продлится до 2 марта", - говорится в сообщении.Празднование началось в полдень на главной пешеходной улице Сианя, известной как Датанг Буя Чэн, где развернулось народное гуляние. Состоялись выступления ансамбля казачьей песни "Криница". Для создания праздничного настроения работают аниматоры, которые развлекают публику и создают атмосферу веселья.Особое внимание уделено традиционным русским масленичным блинам, которыми угощают всех желающих. Китайцы могут насладиться этим популярным русским лакомством, знакомясь с российскими кулинарными традициями.Также на празднике организована ярмарка товаров, где жители и гости города могут познакомиться с разнообразием продукции из России. Так, представлены экспортеры, включая "Абрау Дюрсо", "Легенды Байкала", "Мираторга", "Алейка" и др. Эти компании реализуют свои товары на зарубежных электронных площадках через национальные магазины Made in Russia. Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Сиань впервые узнал о Масленице год назад, когда в городе была организована обширная развлекательная программа с участием российских артистов и дегустацией товаров. Успех прошлого года вдохновил организаторов на проведение мероприятия в этом году.Организацию праздника в этом году взяли на себя Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, правительство провинции Шэньси, Российский экспортный центр. Мероприятие проводится при поддержке посольства РФ в КНР и Российского культурного центра в Пекине.
https://ria.ru/20250226/rets-2001761855.html
https://ria.ru/20250228/rets-2002187207.html
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экономика, россия, шэньси, китай, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Шэньси, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу

РЭЦ: китайская провинция Шэньси встречает русскую Масленицу

© Фото : пресс-служба РЭЦТрехдневный праздник "Проводы русской зимы" в китайской провинции Шэньси - Сиане
Трехдневный праздник Проводы русской зимы в китайской провинции Шэньси - Сиане - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Трехдневный праздник "Проводы русской зимы" в китайской провинции Шэньси - Сиане
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Трехдневный праздник "Проводы русской зимы" начался 28 февраля в центральном городе китайской провинции Шэньси - Сиане, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Мероприятие - важная часть перекрестных Годов культуры России и Китая (2024-2025). Это событие обещает стать ярким примером культурного обмена между двумя странами, объединяя традиции и обычаи в одном празднике. Мероприятие продлится до 2 марта", - говорится в сообщении.
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Празднование началось в полдень на главной пешеходной улице Сианя, известной как Датанг Буя Чэн, где развернулось народное гуляние. Состоялись выступления ансамбля казачьей песни "Криница". Для создания праздничного настроения работают аниматоры, которые развлекают публику и создают атмосферу веселья.
Особое внимание уделено традиционным русским масленичным блинам, которыми угощают всех желающих. Китайцы могут насладиться этим популярным русским лакомством, знакомясь с российскими кулинарными традициями.
Также на празднике организована ярмарка товаров, где жители и гости города могут познакомиться с разнообразием продукции из России. Так, представлены экспортеры, включая "Абрау Дюрсо", "Легенды Байкала", "Мираторга", "Алейка" и др. Эти компании реализуют свои товары на зарубежных электронных площадках через национальные магазины Made in Russia. Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
Сиань впервые узнал о Масленице год назад, когда в городе была организована обширная развлекательная программа с участием российских артистов и дегустацией товаров. Успех прошлого года вдохновил организаторов на проведение мероприятия в этом году.
Организацию праздника в этом году взяли на себя Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития, правительство провинции Шэньси, Российский экспортный центр. Мероприятие проводится при поддержке посольства РФ в КНР и Российского культурного центра в Пекине.
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