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Трамп резко оборвал выступление британского премьера - РИА Новости, 28.02.2025
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16:42 28.02.2025 (обновлено: 18:50 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rech-2002257146.html
Трамп резко оборвал выступление британского премьера
Трамп резко оборвал выступление британского премьера - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп резко оборвал выступление британского премьера
Великобритания заблуждается насчет особых отношений с США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:42:00+03:00
2025-02-28T18:50:00+03:00
в мире
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дональд трамп
кир стармер
джастин трюдо
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Великобритания заблуждается насчет особых отношений с США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.Президент США Дональд Трамп прервал выступление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как только речь коснулась Канады, заявив, что "этого достаточно"."Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно "особых отношений". Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп", — написал он, прикрепив соответствующие кадры.Ранее газета Telegraph сообщала, что Великобритания и Маврикий достигли консенсуса по соглашению. Отмечалось, что премьер Британии торопился с заключением сделки до возвращения избранного президента США Трампа в Белый дом, чтобы избежать противоречий, поскольку тот, предположительно, выступает против соглашения. Позднее газета Guardian сообщила, что Великобритания не собирается подписывать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до прихода Трампа к власти.Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html
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Трамп прерывает речь премьер-министра Великобритании
Трамп прерывает речь премьер-министра Великобритании
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в мире, великобритания, сша, канада, дональд трамп, кир стармер, джастин трюдо
В мире, Великобритания, США, Канада, Дональд Трамп, Кир Стармер, Джастин Трюдо
Трамп резко оборвал выступление британского премьера

Профессор Дизен: Трамп оборвал речь Стармера об отношениях между странами

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Великобритания заблуждается насчет особых отношений с США, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп прервал выступление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как только речь коснулась Канады, заявив, что "этого достаточно".
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"Краткое изложение заблуждений Великобритании относительно "особых отношений". Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп", — написал он, прикрепив соответствующие кадры.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Великобритания и Маврикий достигли консенсуса по соглашению. Отмечалось, что премьер Британии торопился с заключением сделки до возвращения избранного президента США Трампа в Белый дом, чтобы избежать противоречий, поскольку тот, предположительно, выступает против соглашения. Позднее газета Guardian сообщила, что Великобритания не собирается подписывать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до прихода Трампа к власти.
Трамп еще до вступления в должность президента предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а ее премьер-министра Джастина Трюдо называл губернатором. Кроме того, в начале февраля он ввел 25-процентные импортные пошлины на канадские товары.
Трюдо после разговора с хозяином Белого дома сообщил, что введение пошлин приостановят на 30 дней. При этом он признавал реальными притязания Трампа на канадскую территорию.
Накануне президент США заявил, что планы по введению пошлин остаются прежними, эти меры вступят в силу с 4 марта.
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В миреВеликобританияСШАКанадаДональд ТрампКир СтармерДжастин Трюдо
 
 
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