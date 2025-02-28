https://ria.ru/20250228/rebenok-2002168099.html

В Подмосковье задержали подозреваемых в продаже ребенка

В Подмосковье задержали подозреваемых в продаже ребенка - РИА Новости, 28.02.2025

В Подмосковье задержали подозреваемых в продаже ребенка

В подмосковном Щелкове задержали семейную пару, врача и роженицу по подозрению в торговле младенцем, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:11:00+03:00

2025-02-28T12:11:00+03:00

2025-02-28T12:51:00+03:00

происшествия

россия

щелково

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В подмосковном Щелкове задержали семейную пару, врача и роженицу по подозрению в торговле младенцем, сообщил СК в Telegram-канале."Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержаны супруги, работник частного медицинского центра и роженица, подозреваемые в торговле новорожденным с использованием поддельных документов", — говорится в релизе.В феврале пара решила купить ребенка и нашла беременную женщину, находившуюся в России незаконно. С ней они договорились о покупке новорожденного. Для этого супруги обратились к врачу в частном медицинском центре, который согласился помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей за 150 тысяч рублей. Медик передал роженице паспорт и вызвал скорую, сообщив ложные данные.Как уточнили в СК, 18 февраля роженица передала новорожденного супругам при выписке из больницы, получив за это деньги, после чего всех участников сделки задержали. Ребенка временно поместили в больницу.В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

https://ria.ru/20250215/sud-1999558232.html

россия

щелково

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания по делу о торговле людьми в подмосковном городе Щелково Супругов, врача и роженицу задержали в подмосковном городе Щелково по делу о торговле людьми, сообщил СК. Супруги решили приобрести ребенка у женщины, которая находилась в России незаконно. Для этого они обратились к врачу частного центра, он согласился помочь с родами и оформлением ребенка за 150 тысяч рублей. Десять дней назад роженица передала младенца "заказчикам", после чего всех участников "сделки" задержали. 2025-02-28T12:11 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)