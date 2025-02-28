https://ria.ru/20250228/reabilitatsiya-2002089760.html

В регионах откроют центры реабилитации для родителей, заявила омбудсмен

В регионах откроют центры реабилитации для родителей, заявила омбудсмен - РИА Новости, 28.02.2025

В регионах откроют центры реабилитации для родителей, заявила омбудсмен

В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T03:48:00+03:00

2025-02-28T03:48:00+03:00

2025-02-28T03:48:00+03:00

общество

россия

калуга

тюменская область

мария львова-белова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен в ходе интервью рассказала, что в 2025 году в Калуге пройдет крупный форум, который будет посвящен помощи родителям с зависимостями. По словам Львовой-Беловой, очень важно обсуждать эту тему, привлекать в регионы специалистов, которые будут помогать таким семьям. "Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить", - сказала она. Уполномоченный отметила, что зависимости родителей являются одной из главных причин социального сиротства, поэтому необходимо научиться им помогать.

https://ria.ru/20250228/deti-2002088031.html

https://ria.ru/20241022/tysjachi-1979234178.html

россия

калуга

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, калуга, тюменская область, мария львова-белова