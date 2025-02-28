В регионах откроют центры реабилитации для родителей, заявила омбудсмен
Львова-Белова: в центрах реабилитации родителей можно будет жить с детьми
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова во время интервью агентству РИА Новости
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В ряде регионов России готовятся к открытию центры реабилитации зависимых родителей, в которых они смогут проживать вместе с детьми, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Омбудсмен в ходе интервью рассказала, что в 2025 году в Калуге пройдет крупный форум, который будет посвящен помощи родителям с зависимостями. По словам Львовой-Беловой, очень важно обсуждать эту тему, привлекать в регионы специалистов, которые будут помогать таким семьям.
"Представляете, зависимые родители лечатся, социальную реабилитацию проходят, а дети в это время живут рядом, при этом ходят в школу, в детский сад. Так работает Тюменская область, так работает наш Крым. И сейчас в ряде регионов готовятся к открытию подобные такие же центры. Поэтому об этой теме важно говорить", - сказала она.
Уполномоченный отметила, что зависимости родителей являются одной из главных причин социального сиротства, поэтому необходимо научиться им помогать.
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