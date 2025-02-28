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Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев - РИА Новости, 28.02.2025
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12:25 28.02.2025 (обновлено: 13:18 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rakhimbaev-2002173975.html
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев - РИА Новости, 28.02.2025
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:25:00+03:00
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мс-21
общество
алексей рахимбаев
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев"."Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21", - рассказали в "Яковлеве".Там добавили, что "это внезапная потеря для "Яковлева"… ПАО "Яковлев" выражает соболезнования родным и близким Алексея Гайратовича".
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мс-21, общество, алексей рахимбаев, россия
МС-21, Общество, Алексей Рахимбаев, Россия
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев

ПАО "Яковлев" сообщило о смерти разработчика самолета МС-21 Алексея Рахимбаева

© Фото : ПАО "Яковлев"Алексей Рахимбаев
Алексей Рахимбаев - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Фото : ПАО "Яковлев"
Алексей Рахимбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев".
«
"Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21", - рассказали в "Яковлеве".
Там добавили, что "это внезапная потеря для "Яковлева"… ПАО "Яковлев" выражает соболезнования родным и близким Алексея Гайратовича".
 
МС-21ОбществоАлексей РахимбаевРоссия
 
 
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