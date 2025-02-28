https://ria.ru/20250228/rakhimbaev-2002173975.html
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев - РИА Новости, 28.02.2025
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев". РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:25:00+03:00
2025-02-28T12:25:00+03:00
2025-02-28T13:18:00+03:00
мс-21
общество
алексей рахимбаев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002193073_0:256:2047:1407_1920x0_80_0_0_86d5b50d58adb519eaab31af7f9bfd08.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев"."Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21", - рассказали в "Яковлеве".Там добавили, что "это внезапная потеря для "Яковлева"… ПАО "Яковлев" выражает соболезнования родным и близким Алексея Гайратовича".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002193073_0:326:2047:1861_1920x0_80_0_0_db71fc4c5b904a08668724a86b930cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мс-21, общество, алексей рахимбаев, россия
МС-21, Общество, Алексей Рахимбаев, Россия
Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев
ПАО "Яковлев" сообщило о смерти разработчика самолета МС-21 Алексея Рахимбаева