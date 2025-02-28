https://ria.ru/20250228/rakhimbaev-2002173975.html

Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев

Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев - РИА Новости, 28.02.2025

Умер главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев

Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев". РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:25:00+03:00

2025-02-28T12:25:00+03:00

2025-02-28T13:18:00+03:00

мс-21

общество

алексей рахимбаев

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработчик самолёта МС-21, главный конструктор ОКБ имени А.С. Яковлева Алексей Рахимбаев скончался на 73-м году жизни, сообщила пресс-служба ПАО "Яковлев"."Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21", - рассказали в "Яковлеве".Там добавили, что "это внезапная потеря для "Яковлева"… ПАО "Яковлев" выражает соболезнования родным и близким Алексея Гайратовича".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мс-21, общество, алексей рахимбаев, россия