https://ria.ru/20250228/rada-2002144469.html

В Раде рассказали о проблемах с военной техникой на Украине

В Раде рассказали о проблемах с военной техникой на Украине - РИА Новости, 28.02.2025

В Раде рассказали о проблемах с военной техникой на Украине

Две трети военной техники, которую Украина получает от партнеров, оказывается не пригодной для использования, она вся идет на запчасти, заявила депутат Рады... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:31:00+03:00

2025-02-28T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев – РАИ Новости. Две трети военной техники, которую Украина получает от партнеров, оказывается не пригодной для использования, она вся идет на запчасти, заявила депутат Рады Александра Устинова. "Мы забираем много вещей, которые мы используем на запчасти. Когда вы видите, что к нам приезжает 30 машин, то машин 20 из них могут идти на разборку, поэтому есть такая проблема", - сказала Устинова в комментарии телеканалу "Новости.LIVE", отметив, что техника у американской и европейской армий находится "не в кондиции". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, россия, москва, александр устинов, сергей лавров, нато