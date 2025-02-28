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Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США - РИА Новости, 28.02.2025
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08:10 28.02.2025 (обновлено: 08:11 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/rada-2002105425.html
Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США
Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США - РИА Новости, 28.02.2025
Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США
Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Владимир Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:10:00+03:00
2025-02-28T08:11:00+03:00
в мире
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владимир олейник
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Владимир Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы. "Когда все станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего", - сказал агентству Олейник, не сомневающийся в подписании Зеленским сделки в соответствии с интересами Трампа. Он полагает, что сопротивление реализации сделки Зеленского с США будут оказывать украинские олигархи, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. В том числе сопротивляться сделке они будут через "своих" депутатов Рады, уточнил собеседник. Также Олейник считает, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, - это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения. Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250227/zelenskij-2001891052.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, владимир олейник, дональд трамп, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США

Олейник: сделка Зеленского с США покажет украинцам, что им не за что воевать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Владимир Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
СМИ: Зеленский не подпишет второе соглашение с США без расширенных гарантий
27 февраля, 10:46
"Когда все станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего", - сказал агентству Олейник, не сомневающийся в подписании Зеленским сделки в соответствии с интересами Трампа.
Он полагает, что сопротивление реализации сделки Зеленского с США будут оказывать украинские олигархи, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. В том числе сопротивляться сделке они будут через "своих" депутатов Рады, уточнил собеседник.
Также Олейник считает, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, - это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.
Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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19 февраля, 16:15
 
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийВладимир ОлейникДональд ТрампВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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