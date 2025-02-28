Экс-депутат Рады Олейник отреагировал на сделку Зеленского с США
Олейник: сделка Зеленского с США покажет украинцам, что им не за что воевать
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Детали сделки о природных ресурсах Украины, которую Владимир Зеленский подпишет с американской стороной, покажут украинцам, что они воюют за богатства, не принадлежащие им, заявил РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
"Когда все станет известно в деталях - это самая чувствительная вещь - вот будет уже и для украинцев понятно, что защищают то, что им не принадлежит - ни земли, ни ископаемых, ничего", - сказал агентству Олейник, не сомневающийся в подписании Зеленским сделки в соответствии с интересами Трампа.
Он полагает, что сопротивление реализации сделки Зеленского с США будут оказывать украинские олигархи, которые владеют правами на разработку залежей ископаемых. В том числе сопротивляться сделке они будут через "своих" депутатов Рады, уточнил собеседник.
Также Олейник считает, что гарантии безопасности, на которые Зеленский рассчитывает в будущем в рамках сделки о ресурсах, - это в первую очередь гарантии для его семьи и его ближайшего окружения.
Зеленский ранее заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона: там хотят договариваться и с другими партнерами. Кроме того, Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
Зеленский продолжил торг в соглашении с США об украинских ископаемых
19 февраля, 16:15