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Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025
Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО в период с 20.05 до 22.30 мск уничтожили и подавили 17 украинских беспилотников над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T23:21:00+03:00
2025-02-28T23:21:00+03:00
2025-02-28T23:34:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
смоленская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 20.05 до 22.30 мск уничтожили и подавили 17 украинских беспилотников над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого февраля текущего года в период с 20.05 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА - над территорией Смоленской области, четыре БПЛА над территорией Республики Крым, три БПЛА над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей и один БПЛА над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
смоленская область
республика крым
белгородская область
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россия, вооруженные силы украины, смоленская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область
Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 17 украинских БПЛА на российскими регионами