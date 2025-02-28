https://ria.ru/20250228/pvo-2002373164.html

Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.02.2025

Над российскими регионами сбили 17 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО в период с 20.05 до 22.30 мск уничтожили и подавили 17 украинских беспилотников над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T23:21:00+03:00

2025-02-28T23:21:00+03:00

2025-02-28T23:34:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

смоленская область

республика крым

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 20.05 до 22.30 мск уничтожили и подавили 17 украинских беспилотников над Смоленской, Белгородской, Брянской, Воронежской и Тверской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого февраля текущего года в период с 20.05 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и подавлены семнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов: пять БПЛА - над территорией Смоленской области, четыре БПЛА над территорией Республики Крым, три БПЛА над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Брянской и Воронежской областей и один БПЛА над территорией Тверской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

смоленская область

республика крым

белгородская область

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россия, вооруженные силы украины, смоленская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область