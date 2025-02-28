https://ria.ru/20250228/pvo-2002369993.html

В Липецкой области сработала ПВО

В Липецкой области сработала ПВО - РИА Новости, 28.02.2025

В Липецкой области сработала ПВО

ПВО и средства подавления работают на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает губернатор Игорь... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:55:00+03:00

2025-02-28T22:55:00+03:00

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липецкая область

липецк

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ПВО и средства подавления работают на фоне объявленной угрозы атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа, сообщает губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщил об угрозе атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого муниципального округа."Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область, липецк, безопасность, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины